Топливная ловушка гибридов: реальный расход бензина шокировал исследователей

Гибриды с подзарядкой сжигают втрое больше бензина, чем заявлено
Масштабное исследование почти миллиона автомобилей выявило значительное расхождение между паспортными данными и реальной эксплуатацией подзарядных гибридов (PHEV). Оказалось, что владельцы таких транспортных средств тратят на бензин значительно больше средств, чем ожидалось при покупке.
Об этом сообщил Motor Biscuit.
Неожиданные результаты
Немецкая исследовательская организация Институт Фраунгофера провела самый масштабный анализ расхода топлива гибридными авто. Эксперты изучили показатели более миллиона зарегистрированных в Европе машин с системой PHEV, чтобы получить максимально точные результаты.
Средний показатель потребления топлива в реальных условиях с 2021 по 2023 годы составил 5,9 л/100 км. Это примерно на 300% выше официальных оценок, которые ранее озвучивали автомобильные бренды.
Гибридный режим
Для анализа ситуации Институт Фраунгофера использовал данные инструмента мониторинга OBFCM от Европейского агентства по окружающей среде. Статистика свидетельствует, что электрический режим используется только в 40% случаев. Но даже при работе на электрической тяге расход бензина остается существенным и достигает в среднем 2,8 л/100 км.
Основной причиной высоких показателей стала особенность двойной работы двигателей. Производители уверяли в отсутствии потребления топлива в электрорежиме, однако на практике двигатель внутреннего сгорания запускается гораздо чаще. Это происходит даже тогда, когда автомобиль имеет достаточный запас энергии в батареях.
Исследователи заметили, что при низком уровне заряда аккумулятора аппетит автомобиля возрастает еще сильнее. В режиме разрядки средний показатель потребления составляет 2,98 л/100 км. Это значительно превышает заявленные производителями 1,57 л/100 км, что указывает на постоянное вмешательство бензинового двигателя в процесс движения.
Интересно, что владельцы бюджетных брендов заряжают свои транспортные средства чаще покупателей люксовых марок. В частности модели Porsche, Ferrari и Bentley почти никогда не подключаются к электросети. Это выглядит странно, ведь состоятельные владельцы имеют больше финансовых возможностей для установки домашних зарядных станций.
