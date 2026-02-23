Відео
Гібриди з підзарядкою спалюють утричі більше бензину, ніж заявлено

Гібриди з підзарядкою спалюють утричі більше бензину, ніж заявлено

Дата публікації: 23 лютого 2026 14:00
Паливна пастка гібридів: реальні витрати бензину шокували дослідників
Зарядження плагін-гібрида. Фото: qmerit.com

Масштабне дослідження майже мільйона автомобілів виявило значну розбіжність між паспортними даними та реальною експлуатацією підзарядних гібридів (PHEV). Виявилося, що власники таких транспортних засобів витрачають на бензин значно більше коштів, ніж очікувалося при купівлі.

Про це повідомив Motor Biscuit.

Несподівані результати

Німецька дослідницька організація Інститут Фраунгофера провела наймасштабніший аналіз витрат палива гібридними авто. Експерти вивчили показники понад мільйона зареєстрованих у Європі машин з системою PHEV, щоб отримати максимально точні результати.

Середній показник споживання пального в реальних умовах з 2021 по 2023 роки становив 5,9 л/100 км. Це приблизно на 300% вище за офіційні оцінки, які раніше озвучували автомобільні бренди.

Сенсаційний гібрид зможе проїхати 400 км лише на електриці

Три гібридні авто з пробігом, яких механіки радять уникати

Гібридний режим

Для аналізу ситуації Інститут Фраунгофера використав дані інструменту моніторингу OBFCM від Європейського агентства з навколишнього середовища. Статистика свідчить, що електричний режим використовується лише у 40% випадків. Але навіть при роботі на електричній тязі витрати бензину залишаються суттєвими та сягають у середньому 2,8 л/100 км.

Основною причиною високих показників стала особливість подвійної роботи двигунів. Виробники запевняли у відсутності споживання пального в електрорежимі, проте на практиці двигун внутрішнього згоряння запускається набагато частіше. Це відбувається навіть тоді, коли автомобіль має достатній запас енергії в батареях.

Дослідники помітили, що при низькому рівні заряду акумулятора апетит автомобіля зростає ще сильніше. У режимі розряджання середній показник споживання становить 2,98 л/100 км. Це значно перевищує заявлені виробниками 1,57 л/100 км, що вказує на постійне втручання бензинового двигуна в процес руху.

Цікаво, що власники бюджетних брендів заряджають свої транспортні засоби частіше за покупців люксових марок. Зокрема моделі Porsche, Ferrari та Bentley майже ніколи не підключаються до електромережі. Це виглядає дивно, адже заможні власники мають більше фінансових можливостей для встановлення домашніх зарядних станцій.

авто паливо дослідження автомобіль пальне гібрид
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
