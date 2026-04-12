Гендиректор Honda признал поражение от автопрома Китая

Генеральный директор Honda Тошихиро Мибе. Фото: hondanews.com

Гендиректор компании Honda Тошихиро Мибе после визита на китайские производственные площадки признал критическое преимущество местных брендов. "У нас нет шансов", — констатировал японский топ-менеджер. Стремительное развитие технологий и полная автоматизация в Китае заставляет глобальных игроков полностью пересматривать стратегии выживания на рынке.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Поразительное признание

После посещения современного завода в Шанхае глава Honda Тошихиро Мибе откровенно заявил о неспособности конкурировать с темпами китайских поставщиков. По сообщению Nikkei Asia, руководитель был поражен уровнем автоматизации, где производственные процессы происходят практически без привлечения человеческого труда. Это позволяет местным фирмам поддерживать высокое качество компонентов при минимальных затратах.

Ситуация для японского бренда в регионе выглядит угрожающей из-за стремительного падения продаж. Если в 2020 году компания реализовала 1 620 000 автомобилей, то к 2025 году этот показатель сократился до 640 000 единиц. Такой спад ставит под вопрос рентабельность заводов, которые для прибыльности должны быть загружены как минимум на 70-80%.

Темпы производства

Китайские автопроизводители изменили правила игры, сократив время разработки новых моделей до двух лет. Традиционные концерны из Японии и Европы обычно тратят на этот процесс вдвое больше времени. Короткий цикл проектирования позволяет китайцам мгновенно реагировать на рыночные тренды и чаще обновлять модельный ряд.

Читайте также:

Тошихиро Мибе видит спасение в предоставлении большей автономии подразделениям исследований и разработок. Целью является радикальное ускорение выхода новинок на рынок для сокращения технологического разрыва. Однако эксперты отмечают, что сейчас это лишь попытка догнать лидеров, которые уже действуют на грани возможностей отрасли.

Глобальная угроза

Опасения руководителя Honda разделяют коллеги из других мировых гигантов. В частности, гендиректор Ford Джим Фарли прямо указывал на опасность, исходящую от китайской экспансии. Президент Toyota Motor Corp Кодзи Сато во время встречи с поставщиками в Токио также назвал предстоящую борьбу за рынок битвой за выживание.

Китайские бренды уверенно наращивают долю в Европе, привлекая покупателей не только ценой, но и глубиной интеграции технологий. Для сохранения позиций европейским производителям необходимо упрощать структуры и ускорять внутренние процессы.

