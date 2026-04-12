Гендиректор Honda визнав поразку від автопрому Китаю

Гендиректор компанії Honda Тошіхіро Мібе після візиту на китайські виробничі майданчики визнав критичну перевагу місцевих брендів. "У нас немає шансів", — констатував японський топменеджер. Стрімкий розвиток технологій та повна автоматизація в Китаї змушує глобальних гравців повністю переглядати стратегії виживання на ринку.

Разюче зізнання

Після відвідин сучасного заводу в Шанхаї очільник Honda Тошіхіро Мібе відверто заявив про неспроможність конкурувати з темпами китайських постачальників. За повідомленням Nikkei Asia, керівник був вражений рівнем автоматизації, де виробничі процеси відбуваються практично без залучення людської праці. Це дозволяє місцевим фірмам підтримувати високу якість компонентів при мінімальних витратах.

Ситуація для японського бренду в регіоні виглядає загрозливою через стрімке падіння продажів. Якщо у 2020 році компанія реалізувала 1 620 000 автомобілів, то до 2025 року цей показник скоротився до 640 000 одиниць. Такий спад ставить під питання рентабельність заводів, які для прибутковості мають бути завантажені щонайменше на 70-80%.

Темпи виробництва

Китайські автовиробники змінили правила гри, скоротивши час розробки нових моделей до двох років. Традиційні концерни з Японії та Європи зазвичай витрачають на цей процес удвічі більше часу. Короткий цикл проєктування дозволяє китайцям миттєво реагувати на ринкові тренди та частіше оновлювати модельний ряд.

Тошіхіро Мібе бачить порятунок у наданні більшої автономії підрозділам досліджень та розробок. Метою є радикальне прискорення виходу новинок на ринок для скорочення технологічного розриву. Проте експерти зауважують, що зараз це лише спроба наздогнати лідерів, які вже діють на межі можливостей галузі.

Глобальна загроза

Побоювання керівника Honda поділяють колеги з інших світових гігантів. Зокрема, гендиректор Ford Джим Фарлі прямо вказував на небезпеку, що походить від китайської експансії. Президент Toyota Motor Corp Кодзі Сато під час зустрічі з постачальниками в Токіо також назвав майбутню боротьбу за ринок битвою за виживання.

Китайські бренди впевнено нарощують частку в Європі, залучаючи покупців не лише ціною, а й глибиною інтеграції технологій. Для збереження позицій європейським виробникам необхідно спрощувати структури та прискорювати внутрішні процеси.

