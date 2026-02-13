Где искать скрытые очаги ржавчины на авто после зимнего сезона

Ржавчина на автомобиле. Фото: rivernorthcollisionrepair.com

Агрессивная смесь влаги и дорожной соли создает идеальные условия для быстрого развития коррозии на металлических деталях. Даже при идеальном внешнем состоянии кузова ржавчина способна незаметно разрушать структуру автомобиля изнутри.

Критические зоны

Колесные арки и нижние части дверей страдают больше всего, поскольку именно там постоянно накапливается грязь с остатками химических реагентов. Стыки и изгибы металла становятся очагами разрушения, которые трудно заметить без тщательного осмотра под хорошим освещением. Технические специалисты отмечают, что ржавчина часто "ест" авто именно из этих зон, распространяясь на соседние элементы.

Пороги и дверные ручки также входят в перечень объектов повышенного риска, так как влага после мытья часто остается во внутренних полостях. Микроцарапины на покрытии под воздействием вибраций и перепадов температур быстро превращаются в глубокую коррозию. Стоит обращать внимание на состояние фар и бамперов, где мелкие трещины становятся входными воротами для агрессивной химии.

Скрытые угрозы

Точки крепления крыльев и обычные болты являются зоной риска №1 для возникновения рыжих пятен после завершения холодов. Дренажные каналы под лобовым стеклом требуют особого внимания, поскольку их засорение приводит к застою воды, которая постепенно разъедает металл. Без регулярной очистки эти каналы становятся постоянным источником влаги, что провоцирует гниение кузовных панелей.

Напольное покрытие в салоне нередко скрывает процессы, длящиеся годами без всяких внешних признаков. Под ковриками постоянно скапливается вода, которая напрямую контактирует с металлом пола, вызывая незаметное ржавление. Эксперты советуют обязательно высушивать салон и проверять состояние металла под обивкой, чтобы предупредить сквозные дыры.