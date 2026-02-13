Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Где искать ржавчину на автомобиле после зимы

Где искать ржавчину на автомобиле после зимы

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 19:45
Где искать скрытые очаги ржавчины на авто после зимнего сезона
Ржавчина на автомобиле. Фото: rivernorthcollisionrepair.com

Агрессивная смесь влаги и дорожной соли создает идеальные условия для быстрого развития коррозии на металлических деталях. Даже при идеальном внешнем состоянии кузова ржавчина способна незаметно разрушать структуру автомобиля изнутри.

Об этом написал "Справочник водителя".

Реклама
Читайте также:

Критические зоны

Колесные арки и нижние части дверей страдают больше всего, поскольку именно там постоянно накапливается грязь с остатками химических реагентов. Стыки и изгибы металла становятся очагами разрушения, которые трудно заметить без тщательного осмотра под хорошим освещением. Технические специалисты отмечают, что ржавчина часто "ест" авто именно из этих зон, распространяясь на соседние элементы.

Пороги и дверные ручки также входят в перечень объектов повышенного риска, так как влага после мытья часто остается во внутренних полостях. Микроцарапины на покрытии под воздействием вибраций и перепадов температур быстро превращаются в глубокую коррозию. Стоит обращать внимание на состояние фар и бамперов, где мелкие трещины становятся входными воротами для агрессивной химии.

Также читайте:

Какие популярные авто быстрее разрушаются от ржавчины

Лучшие подержанные автомобили, которые устойчивы к коррозии

Скрытые угрозы

Точки крепления крыльев и обычные болты являются зоной риска №1 для возникновения рыжих пятен после завершения холодов. Дренажные каналы под лобовым стеклом требуют особого внимания, поскольку их засорение приводит к застою воды, которая постепенно разъедает металл. Без регулярной очистки эти каналы становятся постоянным источником влаги, что провоцирует гниение кузовных панелей.

Напольное покрытие в салоне нередко скрывает процессы, длящиеся годами без всяких внешних признаков. Под ковриками постоянно скапливается вода, которая напрямую контактирует с металлом пола, вызывая незаметное ржавление. Эксперты советуют обязательно высушивать салон и проверять состояние металла под обивкой, чтобы предупредить сквозные дыры.

авто проблемы советы автомобиль ржавчина
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации