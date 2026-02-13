Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Де шукати іржу на автомобілі після зими

Де шукати іржу на автомобілі після зими

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 19:45
Де шукати приховані осередки іржі на авто після зимового сезону
Іржа на автомобілі. Фото: rivernorthcollisionrepair.com

Агресивна суміш вологи та дорожньої солі створює ідеальні умови для швидкого розвитку корозії на металевих деталях. Навіть при ідеальному зовнішньому стані кузова іржа здатна непомітно руйнувати структуру автомобіля зсередини.

Про це написав "Довідник водія".

Реклама
Читайте також:

Критичні зони

Колісні арки та нижні частини дверей страждають найбільше, позаяк саме там постійно накопичується бруд з залишками хімічних реагентів. Стики та згини металу стають осередками руйнування, які важко помітити без ретельного огляду під гарним освітленням. Технічні фахівці зазначають, що іржа часто "їсть" авто саме з цих зон, поширюючись на сусідні елементи.

Пороги та дверні ручки також входять до переліку об’єктів підвищеного ризику, бо волога після миття часто залишається у внутрішніх порожнинах. Мікроподряпини на покритті під впливом вібрацій та перепадів температур швидко перетворюються на глибоку корозію. Варто звертати увагу на стан фар та бамперів, де дрібні тріщини стають вхідними воротами для агресивної хімії.

Також читайте:

Які популярні авто швидше руйнуються від іржі

Кращі вживані автомобілі, які стійкі до корозії

Приховані загрози

Точки кріплення крил та звичайні болти є зоною ризику №1 для виникнення рудих плям після завершення холодів. Дренажні канали під лобовим склом потребують особливої уваги, позаяк їхнє засмічення призводить до застою води, яка поступово роз’їдає метал. Без регулярного очищення ці канали стають постійним джерелом вологи, що провокує гниття кузовних панелей.

Підлогове покриття в салоні нерідко приховує процеси, що тривають роками без жодних зовнішніх ознак. Під килимками постійно накопичується вода, яка безпосередньо контактує з металом підлоги, викликаючи непомітне іржавіння. Експерти радять обов’язково висушувати салон та перевіряти стан металу під оббивкою, щоб попередити наскрізні дірки.

авто проблеми поради автомобіль іржа
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації