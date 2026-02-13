Де шукати приховані осередки іржі на авто після зимового сезону

Іржа на автомобілі. Фото: rivernorthcollisionrepair.com

Агресивна суміш вологи та дорожньої солі створює ідеальні умови для швидкого розвитку корозії на металевих деталях. Навіть при ідеальному зовнішньому стані кузова іржа здатна непомітно руйнувати структуру автомобіля зсередини.

Про це написав "Довідник водія".

Реклама

Читайте також:

Критичні зони

Колісні арки та нижні частини дверей страждають найбільше, позаяк саме там постійно накопичується бруд з залишками хімічних реагентів. Стики та згини металу стають осередками руйнування, які важко помітити без ретельного огляду під гарним освітленням. Технічні фахівці зазначають, що іржа часто "їсть" авто саме з цих зон, поширюючись на сусідні елементи.

Пороги та дверні ручки також входять до переліку об’єктів підвищеного ризику, бо волога після миття часто залишається у внутрішніх порожнинах. Мікроподряпини на покритті під впливом вібрацій та перепадів температур швидко перетворюються на глибоку корозію. Варто звертати увагу на стан фар та бамперів, де дрібні тріщини стають вхідними воротами для агресивної хімії.

Також читайте:

Які популярні авто швидше руйнуються від іржі

Кращі вживані автомобілі, які стійкі до корозії

Приховані загрози

Точки кріплення крил та звичайні болти є зоною ризику №1 для виникнення рудих плям після завершення холодів. Дренажні канали під лобовим склом потребують особливої уваги, позаяк їхнє засмічення призводить до застою води, яка поступово роз’їдає метал. Без регулярного очищення ці канали стають постійним джерелом вологи, що провокує гниття кузовних панелей.

Підлогове покриття в салоні нерідко приховує процеси, що тривають роками без жодних зовнішніх ознак. Під килимками постійно накопичується вода, яка безпосередньо контактує з металом підлоги, викликаючи непомітне іржавіння. Експерти радять обов’язково висушувати салон та перевіряти стан металу під оббивкою, щоб попередити наскрізні дірки.