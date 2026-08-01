Рынок электромобилей: как Евросоюз планирует обогнать Китай за три года

Электрокроссовер Renault 4 E-Tech 2026 года. Фото: netcarshow.com

Транспорт остается основным источником выбросов парниковых газов на территории Европы. Зависимость от импорта нефти обходится европейским странам в сотни миллиардов евро ежегодно. Однако аналитики T&E видят реальные перспективы для быстрого рывка в сфере электрификации, что позволит опередить Китай уже в ближайшее время.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Ecopolitic.

Гонка лидеров

По данным T&E, Евросоюзу понадобится всего три года, чтобы догнать Китай по доле продаж электротранспорта. В 2025 году доля продаж электромобилей в КНР составляла 31% (8,5 млн автомобилей), тогда как в ЕС этот показатель достигал 19% (2 млн автомобилей). Несмотря на абсолютное количественное преимущество Китая, процентная доля в европейских странах имеет все шансы вырваться вперед.

Покупатели в Европе отдают предпочтение местным автопроизводителям из-за широкого выбора, более низких цен и высоких экологических стандартов. В прошлом году 71% проданных в ЕС электромобилей было произведено на территории союза. В сегменте гибридов доля европейских марок составила 64%, тогда как на долю китайских брендов пришлось 17%. Доминирование на внутреннем рынке становится трамплином для выхода европейских марок на международную арену.

Другие сегменты

В сегменте электрогрузовиков отдельные страны ЕС уже опережают Китай по доле приобретаемой техники. В Дании, Швеции и Нидерландах доля новых грузовиков на электротяге выше, чем в КНР. В то же время европейский рынок аккумуляторов укрепляет свои позиции при поддержке государственных финансовых программ.

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Европа также удерживает лидерство в сфере экологичного транспорта на воде и в воздухе. Из 64 крупных мировых проектов по производству экологичного авиатоплива 41 реализуется в Европе. По валовой вместимости электрических судов ЕС уже опередил Китай, а развитие портовой инфраструктуры ускоряет переход на чистую энергию.

Ранее Новини.LIVE писали, что современный дизайн и низкая цена делают китайские автомобили привлекательными при покупке в автосалонах. Однако опыт эксплуатации в Европе свидетельствует о стремительном росте количества дефектов на втором и третьем году владения.

Читайте также, почему электромобиль в Китае вдвое дешевле, чем в ЕС. Пока европейские водители платят полную цену, покупатели в Поднебесной пользуются преимуществами десятилетий государственной поддержки и интегрированного производства.