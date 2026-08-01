Ринок електромобілів: як Євросоюз планує обійти Китай за три роки

Євросоюз вже за три роки обжене Китай за продажами електромобілів
Транспорт залишається головним джерелом викидів парникових газів на території Європи. Залежність від імпорту нафти коштує європейським країнам сотні мільярдів євро щороку. Проте аналітики T&E бачать реальні перспективи для швидкого ривка у сфері електрифікації, що дозволить випередити Китай уже найближчим часом.
Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ecopolitic.
Перегони лідерів
За даними T&E, Євросоюзу знадобиться лише три роки, щоб наздогнати Китай за відсотковою часткою продажів електротранспорту. У 2025 році частка продажу електрокарів у КНР становила 31% (8,5 млн авто), тоді як у ЄС цей показник сягав 19% (2 млн авто). Попри абсолютну кількісну перевагу Китаю, відсоткове співвідношення в європейських країнах має всі шанси вирватися вперед.
Покупці в Європі надають перевагу локальним автовиробникам через широкий вибір, нижчі ціни та високі екологічні стандарти. Торік 71% проданих у ЄС електромобілів було вироблено на території союзу. У сегменті гібридів частка європейських марок склала 64%, тоді як на китайські бренди припало 17%. Домінування на внутрішньому ринку стає трампліном для виходу європейських марок на міжнародні арени.
Інші сегменти
У сегменті електровантажівок окремі країни ЄС вже обганяють Китай за відсотком купованої техніки. У Данії, Швеції та Нідерландах частка нових вантажівок на електротязі вища, ніж у КНР. Водночас європейський ринок акумуляторів зміцнює власні позиції за підтримки державних фінансових програм.
Європа також утримує першість у сфері екологічного транспорту на воді та в повітрі. З 64 масштабних світових проєктів з виробництва екологічного авіапального 41 реалізується у Європі. За валовою місткістю електричних суден ЄС уже випередив Китай, а розвиток портової інфраструктури прискорює перехід на чисту енергію.
Раніше Новини.LIVE писали, що сучасний дизайн та низька ціна роблять китайські автомобілі привабливими під час купівлі в автосалонах. Проте досвід експлуатації в Європі свідчить про стрімке зростання кількості дефектів на другому та третьому році володіння.
Також читайте, чому електрокар в Китаї вдвічі дешевший, ніж у ЄС. Поки європейські водії платять повну ціну, покупці в Піднебесній користуються перевагами десятиліть державної підтримки та інтегрованого виробництва.