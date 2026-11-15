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Главная Авто Есть ли смысл покупать кроссовер Toyota RAV4 2025 года выпуска

Есть ли смысл покупать кроссовер Toyota RAV4 2025 года выпуска

Ua ru
15 ноября 2026 17:05
Стоит ли покупать Toyota RAV4 2025 года после выхода нового поколения cars.com
Toyota RAV4 2025 года. Фото: cars.com

В 2026 году вышло шестое поколение Toyota RAV4, которое претерпело существенные технические и визуальные изменения. Стоит ли искать более дешевую прошлогоднюю модель с традиционным бензиновым двигателем или лучше выбрать обновленную версию? Сравнение характеристик обоих автомобилей помогает определить преимущества каждого поколения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

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Дизайн и салон

Новый кроссовер 2026 года получил полностью переработанную переднюю часть с более острыми линиями и более вертикальной решеткой радиатора. При этом внешние габариты почти не изменились: длина выросла с 4595 мм до 4623 мм, ширина увеличилась с 1854 мм до 1880 мм, а высота уменьшилась с 1707 мм до 1689 мм. В то же время полезный объем багажника стал немного меньше и составляет от 949 до 1798 л против 1062–1977 л у предшественника.

Интерьер новой модели стал более лаконичным, а центральную консоль теперь занимает большой сенсорный экран диагональю 10,5 или 12,9 дюйма в зависимости от комплектации. В списке оснащения появились подогрев передних сидений и рулевого колеса, 2-зонный климат-контроль для обоих рядов и аудиосистема JBL с сабвуфером в версии Limited. Автомобиль 2025 года предлагает современный комфорт с обивкой SofTex, вентиляцией сидений и внедорожной версией Woodland Edition на шинах для бездорожья.

Двигатели и экономия

Главное техническое отличие заключается в том, что версия 2026 года стала исключительно гибридной, тогда как модель 2025 года еще имеет базовый 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 203 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В новом поколении под капотом работает 2,5-литровая гибридная установка мощностью от 219 до 236 л.с. с передним или полным приводом и вариатором eCVT.

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Плагин-гибридные версии PHEV сохранили полный привод и 2,5-литровый двигатель, но их максимальная мощность выросла с 302 л.с. до 324 л.с. в новой спортивной комплектации GR Sport. Благодаря оптимизации силовой установки и появлению переднеприводного гибрида новая модель расходует в смешанном цикле всего 5,3–5,6 л/100 км против 6 л/100 км у гибрида 2025 года и 7,8–8,4 л/100 км у чисто бензиновых модификаций.

Выбор между двумя годами выпуска зависит от бюджета и требований к технике, ведь базовый бензиновый кроссовер 2025 года обходится дешевле любой новой версии. Однако гибридная комплектация LE нового поколения стоит даже дешевле аналогичного прошлогоднего гибрида, но предлагает более высокую мощность, лучшую экономичность и более современную мультимедиа-систему.

Ранее Новини.LIVE писали, какой гибридный кроссовер заставит забыть о Toyota RAV4. Модель разработана для водителей, которым нужно практичное транспортное средство без переплаты за лишние габариты.

Также читайте о пяти гибридах, более мощных, чем Toyota RAV4 PHEV. На рынке есть немало моделей, которые предлагают высокую производительность.

авто автомобиль гибрид Toyota кроссовер
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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