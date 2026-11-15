Toyota RAV4 2025 року. Фото: cars.com

У 2026 вийшло шосте покоління Toyota RAV4, яке отримало суттєві технічні та візуальні зміни. Чи варто шукати дешевший торішній варіант з традиційним бензиновим двигуном, чи краще обрати оновлену версію. Порівняння характеристик обох автомобілів допомагає визначити переваги кожного покоління.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

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Дизайн і салон

Новий кросовер 2026 року отримав повністю перероблену передню частину з гострішими лініями та вертикальнішою решіткою радіатора. При цьому зовнішні габарити майже не змінилися, адже довжина виросла з 4595 мм до 4623 мм, ширина збільшилася з 1854 мм до 1880 мм, а висота зменшилася з 1707 мм до 1689 мм. Водночас корисний об'єм багажника став трохи меншим і становить від 949 до 1798 л проти 1062–1977 л у попередника.

Інтер'єр свіжої моделі став лаконічнішим, а центральну консоль тепер займає великий сенсорний екран діагоналлю 10,5 або 12,9 дюйма залежно від комплектації. У списку оснащення з'явилися підігрів передніх сидінь і керма, 2-зонний клімат-контроль для обох рядів та аудіосистема JBL з сабвуфером у версії Limited. Автомобіль 2025 року пропонує сучасний комфорт з оббивкою SofTex, вентиляцією крісел та позашляховою версією Woodland Edition на шинах для бездоріжжя.

Двигуни та економія

Головна технічна відмінність полягає в тому, що версія 2026 року стала виключно гібридною, тоді як модель 2025 року ще має базовий 2,5-літровий бензиновий мотор на 203 к.с. з 8-ступеневим автоматом. У новому поколінні під капотом працює 2,5-літрова гібридна установка потужністю від 219 до 236 к.с. з переднім або повним приводом та варіатором eCVT.

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Плагін-гібридні версії PHEV зберегли повний привід та 2,5-літровий двигун, але їхня максимальна віддача зросла з 302 к.с. до 324 к.с. у новій спортивній комплектації GR Sport. Завдяки оптимізації силової установки та появі передньопривідного гібрида нова модель витрачає в змішаному циклі лише 5,3–5,6 л/100 км проти 6 л/100 км у гібрида 2025 року та 7,8–8,4 л/100 км у чисто бензинових модифікацій.

Вибір між двома роками випуску залежить від бюджету та вимог до техніки, адже базовий бензиновий кросовер 2025 року обходиться дешевше за будь-яку нову версію. Проте гібридна комплектація LE нового покоління коштує навіть менше за аналогічний торішній гібрид, але пропонує вищу потужність, кращу економічність і сучаснішу мультимедіа.

Раніше Новини.LIVE писали, який гібридний кросовер змусить забути про Toyota RAV4. Модель розробили для водіїв, яким потрібен практичний транспортний засіб без переплати за зайві габарити.

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