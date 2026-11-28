Мотоцикл Evoke 6061-GT. Фото: Evoke Motorcycles

Сегодня электрические мотоциклы способны преодолевать сотни километров на одном заряде благодаря новым аккумуляторам и системам управления энергией. А еще в конце 2000-х первые серийные модели, такие как Zero S, преодолевали всего около 100 км, чего хватало лишь для поездок на работу. Сегодня производители заявляют о рекордах автономности, хотя на практике реальный пробег обычно составляет 60–70% от паспортных показателей из-за веса водителя и стиля вождения.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Итальянский турист

Итальянская компания Energica оснастила спорт-турер Experia литий-полимерной батареей емкостью 22,5 кВт·ч. Благодаря этому мотоцикл проезжает до 420 км в городском цикле и 256 км в смешанном режиме. Быстрая зарядка позволяет пополнить запас энергии с нуля до 80% за 40 минут.

Водитель может выбрать один из четырех режимов движения и настроить рекуперацию, которая на максимальном уровне помогает тормозить на извилистых дорогах. Силовая установка мощностью 102 л.с. разгоняет мотоцикл до 100 км/ч за 3,5 секунды. За безопасность отвечают тормоза Brembo, система eABS и шины Pirelli Scorpion Trail II.

Мощный круизер

Гонконгский бренд Evoke создал электрический круизер 6061-GT, который контролирует работу батареи с помощью более сотни бортовых датчиков. Такой подход к управлению энергией обеспечивает до 495 км пробега в смешанном цикле.

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Помимо интеллектуальной электроники, большую дальность поездки гарантирует аккумулятор с воздушным охлаждением емкостью 29,8 кВт·ч. Аккумулятор после полной разрядки можно зарядить до 80% всего за полчаса. В то же время большой блок питания увеличил массу мотоцикла до 320 кг.

Несмотря на значительный вес, двигатель мощностью около 120 л.с. разгоняет круизер до 100 км/ч за 4,45 секунды. Максимальная скорость этой модели превышает 230 км/ч.

Рекордсмен автономности

Электрический супербайк Verge TS Pro от эстонской компании с финскими корнями сразу выделяется среди конкурентов задним колесом без ступицы. Инженеры встроили электродвигатель компании Donut Lab прямо в обод колеса. Такая конструкция избавляет от цепей и ремней, поэтому трансмиссия практически не требует обслуживания.

Главным преимуществом модели стала твердотельная батарея емкостью 20,2 или 33,3 кВт·ч. В зависимости от версии запас хода байка составляет от 350 до 595 км на одном заряде.

В 2025 году команда подтвердила эти расчеты во время заездов для Книги рекордов Гиннеса. Два гонщика преодолели маршрут вокруг Лондона протяженностью более 305 км на версии с меньшей батареей емкостью 20,2 кВт·ч. На финише в аккумуляторе ещё оставалось 7% заряда.

Супербайк развивает 1000 Нм крутящего момента и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды. Модель оснащена тормозами Brembo, системой ABS и сенсорным экраном с операционной системой Starmatter OS для точной настройки подачи мощности.

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