Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто ТОП-12 мотоциклов BMW, которые стоят каждой копейки

ТОП-12 мотоциклов BMW, которые стоят каждой копейки

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 07:35
ТОП-12 мотоциклов BMW: от комфортабельных туреров до спортбайков
BMW R 18 Transcontinental 2026 года. Фото: BMW

Немецкий бренд предлагает разнообразную линейку мотоциклов, включающую роскошные туристические байки, приключенческие эндуро, ретро-родстеры и мощные спортбайки. Инженерные решения компании позволяют сочетать высокую мощность с комфортом и управляемостью. Эксперты выделили 12 моделей немецкого бренда, которые полностью оправдывают свою стоимость.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

Реклама

Туристические флагманы

Модель K 1600 GTL предлагает максимум комфорта для дальних поездок благодаря 6-цилиндровому двигателю объемом 1649 куб. см и мощностью 160 л.с. Турер оснащен подвеской Duolever спереди и Paralever сзади, электронно-управляемыми амортизаторами, большим дисплеем на 10,25 дюйма и подогревом сидений. Его родственник K 1600 B в кузове баггер имеет аналогичную силовую установку, автоматическую регулировку клиренса и передовые системы безопасности.

Классический турер R 18 Transcontinental оснащен большим оппозитным двигателем с высоким крутящим моментом в 149 Нм, массивным обтекателем, кофрами и аудиосистемой Marshall.

В то же время модель R 1300 RT получила новый 1300-кубовый оппозитный двигатель мощностью 145 л.с. с карданным приводом, регулируемым ветровым стеклом и цветным навигационным экраном.

Читайте также:

Флагманы приключений

Легендарный эндуро R 1300 GS считается универсальным флагманом, способным преодолевать любое бездорожье. Этот байк, по духу напоминающий автомобиль, получил оппозитный двигатель мощностью 145 л.с., ход подвесок до 19,8 см, четыре режима движения и опциональную автоматическую коробку передач.

Для поклонников классического стиля предлагается R 12 G/S с 1170-кубовым двигателем мощностью 109 л.с. и спицевыми колесами на вседорожной резине.

Средневесовой F 900 GS ориентирован на баланс между управляемостью и проходимостью. 2-цилиндровый двигатель объемом 895 куб. см развивает 105 л.с., а регулируемая вилка с ходом 23 см в сочетании с 21-дюймовым передним колесом позволяет уверенно передвигаться по сложной местности.

Спортивные модели

Супербайк S 1000 RR оснащен 4-цилиндровым двигателем мощностью 205 л.с. при 13 000 об/мин и регулируемой подвеской с гоночными настройками.

Кроссовер S 1000 XR сочетает этот дефорсированный двигатель мощностью 170 л.с. с длинноходной подвеской для уверенного прохождения поворотов и дальних поездок.

Нейкед S 1000 R предлагает аналогичную мощность в 170 л.с. при отсутствии обтекателей и массе всего 196 кг.

Для маневрирования в городе также подойдет родстер F 900 R с 2-цилиндровым двигателем мощностью 105 л.с. и адаптивной подсветкой, а круизер R 18 привлекает самым большим оппозитным двигателем объемом 1802 куб. см и мощностью 91 л.с.

Ранее Новини.LIVE писали, почему Yamaha прекращает выпуск культового мотоцикла. На протяжении почти тридцати лет компания выпускала эти надежные мотоциклы для любителей скорости и трековых гонок.

Также читайте, где мотоциклистам можно законно ездить между полосами на дороге. Межполосное движение позволяет проскальзывать между автомобилями, что полезно во время пробок в крупных городах.

рейтинг BMW характеристики мотоцикл
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации