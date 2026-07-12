Шесть легких и удобных мотоциклов для повседневных поездок

Honda Rebel 500 2020 года. Фото: DriveMag Riders

Традиционные американские или японские мотоциклы класса круизер обычно ассоциируются с большим весом, массивными стальными рамами и объемными двигателями. Некоторые модели весят более 500 кг, что может пугать водителей при остановках на наклонных перекрестках. Однако на рынке есть несколько значительно более легких вариантов, которые сохраняют классический стиль и обеспечивают максимальный контроль.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Легкие японцы

Модель Honda Rebel 500 отличается низкой посадкой и весит всего 188 кг с полным топливным баком объемом 11,4 л. Этот байк оснащен 2-цилиндровым двигателем объемом 471 куб. см. Благодаря плавной работе трансмиссии с пробуксовочным сцеплением он идеально подходит для уверенного движения в плотном городском потоке.

Компания Kawasaki предлагает модель Vulcan S весом около 226 кг с двигателем объемом 649 куб. см, заимствованным из спортивной линейки Ninja. Этот двигатель развивает мощность 60 л.с. и обеспечивает превосходную динамику. Ещё более легким вариантом является модель Kawasaki Eliminator, которая весит всего 176 кг и приводится в движение двигателем мощностью 51 л.с.

Доступная альтернатива

Бренд Royal Enfield выпускает классическую модель Meteor 350 и ретро-модель Classic 350 с двигателями объемом 349 кубических сантиметров. Эти мотоциклы имеют мощность 20,2 л.с. и весят около 191 кг и 195 кг соответственно. Они отличаются послушным характером, простой конструкцией и превосходной маневренностью на низких скоростях.

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Самым маленьким представителем класса является Yamaha V Star 250, вес которой составляет всего 147 кг. Мотоцикл оснащён 2-цилиндровым двигателем объемом 249 куб. см и небольшим топливным баком на 9,5 л. Низкая высота сиденья, составляющая всего 68,5 см, позволяет водителям любого роста уверенно опираться на землю обеими ногами при остановке.

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