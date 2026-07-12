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Головна Авто Шість легких мотоциклів, які підходять будь-якому водієві

Шість легких мотоциклів, які підходять будь-якому водієві

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 17:40
Шість легких та зручних мотоциклів для щоденних поїздок
Honda Rebel 500 2020 року. Фото: DriveMag Riders

Традиційні американські чи японські мотоцикли класу круїзер зазвичай асоціюються з великою вагою, масивними сталевими рамами та об'ємними двигунами. Деякі моделі важать понад 500 кг, що може налякати водіїв під час зупинок на похилих перехрестях. Проте на ринку є кілька значно легших варіантів, які зберігають класичний стиль та забезпечують максимальний контроль.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Легкі японці

Модель Honda Rebel 500 пропонує низьку посадку та важить лише 188 кг з повним паливним баком на 11,4 л. Цей байк оснащений 2-циліндровим двигуном об'ємом 471 куб. см. Завдяки плавній роботі трансмісії з проковзуючим зчепленням він ідеально підходить для впевненого руху в щільному міському потоці.

Компанія Kawasaki пропонує модель Vulcan S вагою близько 226 кг з мотором на 649 куб. см, запозиченим у спортивної лінійки Ninja. Цей двигун видає потужність 60 к.с. та забезпечує чудову динаміку. Ще легшим варіантом є модель Kawasaki Eliminator, яка важить усього 176 кг і приводиться в рух мотором потужністю 51 к.с.

Доступна альтернатива

Бренд Royal Enfield випускає класичний Meteor 350 та ретро-модель Classic 350 з двигунами об'ємом 349 кубічних сантиметрів. Ці мотоцикли мають потужність 20,2 к.с. та важать близько 191 кг і 195 кг відповідно. Вони вирізняються слухняним характером, простою конструкцією та чудовою маневровістю на низьких швидкостях.

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Найменшим представником класу є Yamaha V Star 250, який важить усього 147 кг. Мотоцикл оснащений 2-циліндровим двигуном об'ємом 249 куб. см та невеликим паливним баком на 9,5 л. Низька висота сидіння, яка становить лише 68,5 см, дозволяє водіям будь-якого зросту впевнено спиратися на землю обома ногами при зупинці.

Раніше Новини.LIVE писали, навіщо Євросоюз знищив 84% дешевих автомобілів. Багато відомих і доступних моделей назавжди зникли з автосалонів, позаяк їх виробництво стало економічно невигідним для компаній.

Також читайте, які марки моторних олив обирають водії. Для визначення найкращих продуктів німецьке видання Auto Bild провело велике опитування, у якому взяли участь понад 40 000 респондентів.

Honda мотоцикл Kawasaki Yamaha Royal Enfield
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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