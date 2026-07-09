Як ЄС знищив сегмент дешевих авто: чи повернуться вони

Citroen C1 2015 року. Фото: netcarshow.com

Європейський ринок маленьких міських автомобілів пережив справжню катастрофу через високі витрати на адаптацію до суворих екологічних стандартів та нових вимог безпеки. Багато відомих і доступних моделей назавжди зникли з автосалонів, позаяк їх виробництво стало економічно невигідним для компаній. Експерти проаналізували, як змінився цей сегмент на прикладі Італії, яка є одним з ключових ринків для таких машин у Європі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Масштабне зникнення

Статистика свідчить, що лише за сім років асортимент найменших автомобілів класу А скоротився на 84%. Ще у 2018 році покупцям пропонували 25 різних доступних моделей, а зараз у салонах залишилося лише чотири варіанти. Великі штрафи за викиди шкідливих речовин та необхідність встановлення дорогих систем безпеки змусили бренд за брендом закривати цілі лінійки.

Ford Ka+ (знятий з виробництва у 2019 році).

(знятий з виробництва у 2019 році). Opel Karl (знятий з виробництва у 2019 році).

(знятий з виробництва у 2019 році). Seat Mii (знятий з виробництва у 2020 році).

(знятий з виробництва у 2020 році). Skoda Citigo (знята з виробництва на межі 2020–2021 років).

(знята з виробництва на межі 2020–2021 років). Citroen C1 (знятий з виробництва у 2021 році).

(знятий з виробництва у 2021 році). Peugeot 108 (знятий з виробництва у 2021 році).

(знятий з виробництва у 2021 році). Volkswagen Up! (знятий з виробництва у 2023 році).

Стрімке подорожчання

Головною перевагою маленьких міських машин завжди була їхня низька ціна, але нові правила реєстрації швидко зруйнували цю перевагу. У 2018 році середня вартість нового автомобіля цього класу становила 16 702 євро. Вже у 2023 році через впровадження жорстких вимог до обов'язкового обладнання безпеки середня ціна досягла рекордних 26 097 євро. Згодом прайси трохи знизилися, і у 2025 році середня вартість зафіксувалася на рівні 20 933 євро.

Спроби зберегти бензинові двигуни вимагали складних інженерних рішень, які сильно підвищували фінальну вартість. Яскравим прикладом стала Toyota Aygo X, для якої розробникам довелося повністю переробити передню частину кузова, щоб помістити гібридну систему від більшої моделі Yaris. Подовження переднього звису на 76 мм та перенесення акумуляторів дозволили втиснути складний агрегат, але такі модернізації є занадто витратними для більшості брендів.

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Електричне майбутнє

Попри нинішній занепад, сегмент має шанси на відродження завдяки новій ініціативі Єврокомісії, яка підтримує створення невеликих і доступних локальних електромобілів. Виробникам планують надавати суттєві пільги при підрахунку загальних екологічних норм, якщо вони випускатимуть міські електричні моделі довжиною до 4,2 метра на європейських заводах.

Новий тренд вже помітний серед провідних концернів. Французький Renault виводить на ринок електричне Twingo E-Tech, а на кількох європейських ринках нещодавно дебютували такі моделі як Hyundai Inster та Leapmotor T03. Концерн Stellantis також планує випустити нову бюджетну модель під маркою Citroen з ціною менш як 15 000 євро, яка має стати ідейним наступником легендарного 2CV.

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