Как ЕС уничтожил сегмент дешевых авто: вернутся ли они

Citroen C1 2015 года. Фото: netcarshow.com

Европейский рынок небольших городских автомобилей пережил настоящую катастрофу из-за высоких затрат на адаптацию к строгим экологическим стандартам и новым требованиям безопасности. Многие известные и доступные модели навсегда исчезли из автосалонов, поскольку их производство стало экономически невыгодным для компаний. Эксперты проанализировали, как изменился этот сегмент на примере Италии, которая является одним из ключевых рынков для таких автомобилей в Европе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Масштабное исчезновение

Статистика свидетельствует, что всего за семь лет ассортимент самых маленьких автомобилей класса А сократился на 84%. Еще в 2018 году покупателям в Италии предлагали 25 различных доступных моделей, а сейчас в салонах осталось лишь четыре варианта. Крупные штрафы за выбросы вредных веществ и необходимость установки дорогостоящих систем безопасности заставили бренды один за другим закрывать целые линейки.

Ford Ka+ (снят с производства в 2019 году).

(снят с производства в 2019 году). Opel Karl (снят с производства в 2019 году).

(снят с производства в 2019 году). Seat Mii (снят с производства в 2020 году).

(снят с производства в 2020 году). Skoda Citigo (снята с производства на рубеже 2020–2021 годов).

(снята с производства на рубеже 2020–2021 годов). Citroen C1 (снят с производства в 2021 году).

(снят с производства в 2021 году). Peugeot 108 (снят с производства в 2021 году).

(снят с производства в 2021 году). Volkswagen Up! (снят с производства в 2023 году).

Стремительное подорожание

Главным преимуществом маленьких городских автомобилей всегда была их низкая цена, но новые правила регистрации быстро лишили их этого преимущества. В 2018 году средняя стоимость нового автомобиля этого класса составляла 16 702 евро. Уже в 2023 году из-за введения жестких требований к обязательному оборудованию безопасности цена достигла рекордных 26 097 евро. Впоследствии цены немного снизились, и в 2025 году средняя стоимость зафиксировалась на уровне 20 933 евро.

Попытки сохранить бензиновые двигатели требовали сложных инженерных решений, которые значительно повышали итоговую стоимость. Ярким примером стала Toyota Aygo X, для которой разработчикам пришлось полностью переделать переднюю часть кузова, чтобы разместить гибридную систему от более крупной модели Yaris. Удлинение переднего свеса на 76 мм и перенос аккумуляторов позволили втиснуть сложный агрегат, но такие модернизации слишком затратны для большинства брендов.

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Электрическое будущее

Несмотря на нынешний спад, у сегмента есть шансы на возрождение благодаря новой инициативе Еврокомиссии, которая поддерживает создание небольших и доступных городских электромобилей. Производителям планируют предоставлять существенные льготы при подсчете общих экологических норм, если они будут выпускать городские электрические модели длиной до 4,2 метра на европейских заводах.

Новый тренд уже заметен среди ведущих концернов. Французский Renault выводит на рынок электрический Twingo E-Tech, а на нескольких европейских рынках недавно дебютировали такие модели, как Hyundai Inster и Leapmotor T03. Концерн Stellantis также планирует выпустить новую бюджетную модель под маркой Citroen по цене менее 15 000 евро, которая должна стать идеологическим преемником легендарного 2CV.

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