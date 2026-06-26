Названы лучшие городские электромобили 2026 года

Renault 5 E-Tech. Фото: netcarshow.com

Сегмент компактных электромобилей переживает масштабную трансформацию благодаря снижению производственных затрат и развитию технологий производства аккумуляторов. Современные платформы позволяют разместить емкие аккумуляторы в компактных корпусах без потери запаса хода и практичности. Эксперты британского Autocar протестировали и оценили основных представителей этого класса на рынке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autocar.

Тройка лидеров

Французский хэтчбек Renault 5 признан лучшим универсальным вариантом в своем классе. Модель предлагает отличный баланс управляемости, комфортный салон в ретро-стиле и двигатель мощностью 148 к.с. Версия с батареей емкостью 52 кВт·ч обеспечивает запас хода до 402 км, хотя эксперты отмечают ограниченное пространство для ног пассажиров сзади.

Стильный Fiat Grande Panda Electric привлекает покупателей продуманным дизайном с большим количеством оригинальных деталей. Базовая версия имеет официальный запас хода до 320 км и предлагает просторный и хорошо оснащенный салон по умеренной цене. Главным компромиссом модели стал немного меньший объем багажника по сравнению с гибридной модификацией.

Хэтчбек MG 4 EV считается лучшим выбором для тех, кому нужна максимальная дальность поездок. Покупателям доступна версия Extended Range с запасом хода 543 км, а также спортивный вариант XPower мощностью 429 к.с., который разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с. К минусам автомобиля относят необходимость доработки электронных ассистентов водителя.

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Современные альтернативы

Обновленный Mini Cooper E предлагает превосходную управляемость и передовые цифровые технологии в премиальном исполнении. Модификация с двигателем мощностью 181 к.с. и аккумулятором емкостью 40,7 кВт·ч обеспечивает запас хода до 305 км, а версия Cooper SE мощностью 215 к.с. увеличивает этот показатель до 402 км.

Японская Nissan Micra построена на одной платформе с Renault 5 и демонстрирует такую же образцовую плавность хода. Автомобиль отличается хорошим пространством в салоне и практичным багажником, но несколько уступает французскому близнецу в оригинальности дизайна.

Модель Citroën ë-C3 является одним из самых доступных электрокаров на рынке с двигателем мощностью 111 к.с. и батареей на 44 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода 320 км. Автомобиль очень комфортен при повседневных поездках, хотя его рулевое управление кажется водителям несколько «ватным».

Электрический кроссовер Ford Puma Gen-E получил аккумулятор емкостью 43,6 кВт·ч, двигатель мощностью 166 к.с. и запас хода на уровне 374 км. Главными преимуществами машины стали динамичная фирменная управляемость и огромный багажный отсек.

Компактный Hyundai Inster выделяется высокой универсальностью салона благодаря сдвижному заднему ряду сидений. Версия с большой батареей способна преодолеть до 368 км на одном заряде, прекрасно ведя себя на высоких скоростях.

Обновленный немецкий хэтчбек Volkswagen ID.3 предлагает покупателям более простую линейку комплектаций и улучшенные материалы отделки. Топовая версия Pro S с аккумулятором емкостью 77 кВт·ч обеспечивает солидный запас хода до 555 км.

Китайский BYD Dolphin Surf замыкает десятку лидеров, предлагая лучшее стандартное оснащение по минимальной цене. Модель в версии Boost гарантирует до 321 км пробега и отличается просторным салоном для пассажиров.

Ранее Новини.LIVE писали, что на самом деле ломается в электромобилях после пяти лет эксплуатации. Возраст автомобиля сопряжен со специфическими техническими проблемами, требующими обязательного внимания.

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