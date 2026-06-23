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Главная Авто Водители каких электромобилей чаще нарушают ПДД: исследование

Водители каких электромобилей чаще нарушают ПДД: исследование

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 15:45
Владельцы этих электромобилей чаще всего нарушают ПДД
GMC Hummer EV 2024 года. Фото: netcarshow.com

Стиль вождения и склонность к нарушению правил дорожного движения часто зависят не только от характера человека, но и от выбранного транспортного средства. Американский страховой сервис Insurify провел исследование, определив, владельцев каких именно электромобилей чаще всего штрафуют за превышение скорости, вождение в нетрезвом виде или участие в ДТП. Результаты анализа продемонстрировали прямую зависимость между агрессивным характером автомобиля и поведением водителя на дороге. Однако присутствие некоторых явно бюджетных и спокойных моделей в списке главных нарушителей удивило экспертов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Ionity.

Явные лидеры

Вершину антирейтинга, как и ожидалось, заняли тяжелые, быстрые и демонстративно агрессивные транспортные средства. Первое место занял гигантский пикап GMC Hummer EV, среди владельцев которого 7,5% имеют штрафы за превышение скорости, а 8,3% попадали в дорожно-транспортные происшествия. Кроме того, 6,4% водителей этой модели задерживались полицией за вождение в нетрезвом состоянии. Аналогичные показатели продемонстрировали водители электрокара Charger Daytona: 7% штрафов и 5,4% случаев вождения в нетрезвом состоянии.

Настоящим сюрпризом для исследователей стало третье место скромного корейского хэтчбека Kia Soul EV. Среди его владельцев 7,1% регулярно получают штрафные квитанции, а 4,8% садились за руль в нетрезвом состоянии. Следом идет еще один популярный бюджетный автомобиль Chevrolet Bolt с показателем аварийности 4,6%. Эксперты объясняют такую аномальную статистику не техническими характеристиками машин, а исключительно возрастом покупателей, ведь эти дешёвые электрокары массово покупает склонная к риску молодёжь.

Цифровые парадоксы

Подробный анализ данных выявил несколько интересных расхождений между количеством штрафов и реальной аварийностью. Крупный бизнес-седан BMW i5 демонстрирует очень низкий показатель в 4,6% по официальным штрафам, но при этом имеет высокий уровень аварийности — 6,7%.

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Подобная ситуация зафиксирована и с кроссовером Chevrolet Blazer EV, у водителей которого 7% аварий. Специалисты связывают это с тем, что владельцы семейных кроссоверов не всегда могут справиться с мощным мгновенным ускорением при старте.

Знаменитый пикап Tesla Cybertruck не смог возглавить общий список нарушителей, хотя его показатели трудно назвать образцовыми. Водители этого нержавеющего эксцентричного автомобиля имеют 4,9% штрафов, что полностью совпадает с результатом массовой модели Tesla Model 3. При этом владельцы киберпикапа значительно чаще попадают в полицейские хроники из-за алкоголя с показателем 1,4%.

Наиболее законопослушными в линейке американской марки оказались водители кроссовера Tesla Model Y, чья статистика вождения в нетрезвом виде составляет всего 0,3%.

Ранее Новини.LIVE писали, почему водители электрокаров меняют машины в четыре раза чаще, чем владельцы автомобилей с ДВС. Бензиновые и дизельные автомобили остаются у одного человека на десятилетие, тогда как электрические модели уходят с удивительной скоростью.

Также читайте, почему электрокары негативно влияют на здоровье. Длительное ожидание у зарядных станций заставляет водителей наносить вред себе.

Tesla электрокары BMW нарушения исследование ПДД електромобиль Chevrolet Kia GMC
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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