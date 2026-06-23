Власники цих електромобілів найчастіше порушують ПДР

GMC Hummer EV 2024 року. Фото: netcarshow.com

Стиль водіння та схильність до порушення правил дорожнього руху часто залежать не лише від характеру людини, а й від обраного транспортного засобу. Американський страховий сервіс Insurify провів дослідження, визначивши власників яких саме електромобілів найчастіше карають за перевищення швидкості, нетверезу їзду чи участь в аваріях. Результати аналізу продемонстрували пряму залежність між агресивним характером авто та поведінкою водія на дорозі. Проте присутність деяких відверто бюджетних і спокійних моделей у переліку головних порушників здивувала експертів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ionity.

Потужні лідери

Вершину антирейтингу прогнозовано зайняли важкі, швидкі та демонстративно агресивні транспортні засоби. Перше місце посів гігантський пікап GMC Hummer EV, серед власників якого 7,5% мають штрафи за порушення швидкісного режиму, а 8,3% потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди. Крім того, 6,4% водіїв цієї моделі затримувалися поліцією за керування в нетверезому стані. Схожі показники продемонстрували водії електричного маслкара Charger Daytona з результатом 7% штрафів та 5,4% випадків п'яної їзди.

Справжнім сюрпризом для дослідників стало третє місце скромного корейського хетчбека Kia Soul EV. Серед його власників 7,1% регулярно отримують штрафні квитанції, а 4,8% сідали за кермо напідпитку. Слідом іде ще один популярний бюджетник Chevrolet Bolt з показником 4,6% аварійності. Експерти пояснюють таку аномальну статистику не технічними характеристиками машин, а виключно віком покупців, адже ці дешеві електрокари масово купує схильна до ризику молодь.

Цифрові парадокси

Детальний аналіз даних виявив кілька цікавих розбіжностей між кількістю штрафів та реальною аварійністю. Великий бізнес-седан BMW i5 демонструє дуже низькі 4,6% за офіційними штрафами, але при цьому має високий рівень аварійності на позначці 6,7%.

Читайте також:

Подібна ситуація зафіксована і з кросовером Chevrolet Blazer EV, водії якого мають 7% аварій. Фахівці пов'язують це з тим, що власники сімейних паркетників не завжди можуть впоратися з потужним миттєвим прискоренням під час старту.

Знаменитий пікап Tesla Cybertruck не зміг очолити загальний перелік порушників, хоча його показники важко назвати зразковими. Водії цього нержавіючого ексцентричного авто мають 4,9% штрафів, що повністю збігається з результатом масової моделі Tesla Model 3. При цьому власники кіберпікапа значно частіше потрапляють у хроніки поліції через алкоголь з показником 1,4%.

Найбільш законослухняними в лінійці американської марки виявилися водії кросовера Tesla Model Y, чия статистика нетверезого кермування становить лише 0,3%.

Раніше Новини.LIVE писали, чому водії електрокарів міняють авто вчетверо частіше за власників авто ДВЗ. Бензинові та дизельні авто залишаються в однієї людини на десятиліття, тоді як електричні моделі пролітають з дивовижною швидкістю.

Також читайте, чому електрокари негативно впливають на здоров'я. Тривале очікування біля зарядних станцій змушує водіїв шкодити собі.