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Головна Авто Водії яких електромобілів частіше порушують ПДР: дослідження

Водії яких електромобілів частіше порушують ПДР: дослідження

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 15:45
Власники цих електромобілів найчастіше порушують ПДР
GMC Hummer EV 2024 року. Фото: netcarshow.com

Стиль водіння та схильність до порушення правил дорожнього руху часто залежать не лише від характеру людини, а й від обраного транспортного засобу. Американський страховий сервіс Insurify провів дослідження, визначивши власників яких саме електромобілів найчастіше карають за перевищення швидкості, нетверезу їзду чи участь в аваріях. Результати аналізу продемонстрували пряму залежність між агресивним характером авто та поведінкою водія на дорозі. Проте присутність деяких відверто бюджетних і спокійних моделей у переліку головних порушників здивувала експертів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ionity.

Потужні лідери

Вершину антирейтингу прогнозовано зайняли важкі, швидкі та демонстративно агресивні транспортні засоби. Перше місце посів гігантський пікап GMC Hummer EV, серед власників якого 7,5% мають штрафи за порушення швидкісного режиму, а 8,3% потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди. Крім того, 6,4% водіїв цієї моделі затримувалися поліцією за керування в нетверезому стані. Схожі показники продемонстрували водії електричного маслкара Charger Daytona з результатом 7% штрафів та 5,4% випадків п'яної їзди.

Справжнім сюрпризом для дослідників стало третє місце скромного корейського хетчбека Kia Soul EV. Серед його власників 7,1% регулярно отримують штрафні квитанції, а 4,8% сідали за кермо напідпитку. Слідом іде ще один популярний бюджетник Chevrolet Bolt з показником 4,6% аварійності. Експерти пояснюють таку аномальну статистику не технічними характеристиками машин, а виключно віком покупців, адже ці дешеві електрокари масово купує схильна до ризику молодь.

Цифрові парадокси

Детальний аналіз даних виявив кілька цікавих розбіжностей між кількістю штрафів та реальною аварійністю. Великий бізнес-седан BMW i5 демонструє дуже низькі 4,6% за офіційними штрафами, але при цьому має високий рівень аварійності на позначці 6,7%.

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Подібна ситуація зафіксована і з кросовером Chevrolet Blazer EV, водії якого мають 7% аварій. Фахівці пов'язують це з тим, що власники сімейних паркетників не завжди можуть впоратися з потужним миттєвим прискоренням під час старту.

Знаменитий пікап Tesla Cybertruck не зміг очолити загальний перелік порушників, хоча його показники важко назвати зразковими. Водії цього нержавіючого ексцентричного авто мають 4,9% штрафів, що повністю збігається з результатом масової моделі Tesla Model 3. При цьому власники кіберпікапа значно частіше потрапляють у хроніки поліції через алкоголь з показником 1,4%.

Найбільш законослухняними в лінійці американської марки виявилися водії кросовера Tesla Model Y, чия статистика нетверезого кермування становить лише 0,3%.

Раніше Новини.LIVE писали, чому водії електрокарів міняють авто вчетверо частіше за власників авто ДВЗ. Бензинові та дизельні авто залишаються в однієї людини на десятиліття, тоді як електричні моделі пролітають з дивовижною швидкістю.

Також читайте, чому електрокари негативно впливають на здоров'я. Тривале очікування біля зарядних станцій змушує водіїв шкодити собі.

Tesla електрокари BMW порушення дослідження ПДР електромобіль Chevrolet Kia GMC
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
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