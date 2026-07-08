Самые экономичные авто 2026 года по итогам дорожных тестов

Volkswagen Golf 2026 года. Фото: whatcar.com

Паспортные данные автомобилей по расходу топлива часто значительно отличаются от показателей при реальной езде. Для получения достоверных результатов журналисты издания Motor1 провели испытания автомобилей. Каждая модель преодолела одинаковый тестовый маршрут протяженностью 360 км между Римом и Форли. Тесты позволили определить самые экономичные машины в различных категориях в зависимости от типа силовой установки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

Бензиновые неожиданности

Среди классических бензиновых машин лучший результат продемонстрировал компактный хэтчбек Suzuki Swift с мягко-гибридным двигателем объемом 1,2 л мощностью 83 л.с. и механической коробкой передач. Его расход составил 4,05 л/100 км. Удивительно, но точно такой же показатель — 4,05 л/100 км — зафиксировали у значительно более крупного и мощного седана Mercedes CLA с 1,5-литровым турбомотором мощностью 163+30 л.с. Третье место занял городской Seat Ibiza со 150-сильным двигателем объемом 1,5 л и результатом 4,15 л/100 км.

Далее в бензиновом списке с одинаковым результатом 4,65 л/100 км расположились кроссоверы Citroen C5 Aircross и Jeep Compass. За ними следует Kia Stonic с показателем 5,05 л/100 км. Замыкает рейтинг практичный Ford Tourneo Courier с литровым двигателем EcoBoost, который расходовал в среднем 6,3 л/100 км.

Отдельную категорию составили автомобили на автогазе. В первом полугодии 2026 года лучший результат здесь продемонстрировал новый большой кроссовер Dacia Bigster с 1,2-литровым двигателем мощностью 140 л.с. Его средний расход LPG составил 6,2 л/100 км.

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Дизельная выносливость

Дизельные модификации вновь подтвердили свой статус лучшего выбора для дальних путешествий. Абсолютным лидером среди традиционных двигателей внутреннего сгорания стал немецкий Volkswagen Golf с двигателем 2.0 TDI мощностью 150 к.с. и коробкой DSG. Автомобиль преодолел тестовую трассу со средним показателем 3,5 л/100 км.

Второе место занял заметно более крупный и тяжелый кроссовер Volkswagen Tiguan с тем же двигателем 2.0 TDI, который продемонстрировал отличный результат — 4 л/100 км. Тройку лидеров замыкает итальянский кроссовер Alfa Romeo Tonale с дизельным двигателем объемом 1,6 л и мощностью 130 л.с., расход которого составил 4,1 л/100 км.

Гибридная эффективность

В категории полноценных гибридов одинаковые лидерские результаты — 3,75 л/100 км — показали хэтчбек Renault Clio мощностью 158 л.с. и компактная Toyota Aygo X. На третьей позиции оказался вместительный универсал Dacia Jogger Hybrid с показателем 4 л/100 км.

Самые низкие показатели расхода топлива были зафиксированы среди плагин-гибридов PHEV, аккумуляторы которых рассчитаны на длительную езду на электротяге. Первое место здесь занял кроссовер Audi Q3 мощностью 272 л.с. с результатом 3,35 л/100 км. Сразу за ним с минимальным отрывом финишировал новый Geely Starray с показателем 3,45 л/100 км. Третье место разделили большой кроссовер Skoda Kodiaq и седан Mercedes E 300, которые продемонстрировали одинаковый показатель — 3,6 л/100 км.

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