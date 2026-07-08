Найекономніші авто 2026 року за результатами дорожніх тестів

Volkswagen Golf 2026 року. Фото: whatcar.com

Паспортні дані автомобілів щодо споживання пального часто сильно відрізняються від показників під час реальної їзди. Для отримання правдивих результатів журналісти видання Motor1 провели випробування автомобілів. Кожна модель подолала ідентичний заліковий маршрут довжиною 360 км між Римом та Форлі. Тести дозволили визначити найекономніші машини в різних категоріях залежно від типу силової установки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

Бензинові несподіванки

Серед класичних бензинових машин найкращий результат продемонстрував компактний хетчбек Suzuki Swift з м'яко-гібридним мотором об'ємом 1,2 л потужністю 83 к.с. та механічною коробкою передач. Його витрата становила 4,05 л/100 км. Дивно, але точно такий самий показник у 4,05 л/100 км зафіксували у значно більшого та потужнішого седана Mercedes CLA з 1,5-літровим турбомотором на 163+30 к.с. Третє місце посіла міський Seat Ibiza зі 150-сильним двигуном об'ємом 1,5 л та результатом 4,15 л/100 км.

Далі в бензиновому списку із рівним результатом 4,65 л/100 км розташувалися кросовери Citroen C5 Aircross та Jeep Compass. За ними йде Kia Stonic з показником 5,05 л/100 км. Замикає рейтинг практичний Ford Tourneo Courier з літровим двигуном EcoBoost, який витрачав у середньому 6,3 л/100 км.

Окрему категорію сформували машини на автогазі. У першому півріччі 2026 року найкращий результат тут продемонстрував новий великий кросовер Dacia Bigster з 1,2-літровим двигуном потужністю 140 к.с. Його середня витрата LPG становила 6,2 л/100 км.

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Дизельна витривалість

Дизельні модифікації знову підтвердили свій статус найкращого вибору для далеких подорожей. Абсолютним лідером серед традиційних двигунів внутрішнього згоряння став німецький Volkswagen Golf з мотором 2.0 TDI на 150 к.с. та автоматом DSG. Автомобіль подолав тестову трасу з середнім показником 3,5 л/100 км.

Друге місце зайняв помітно більший і важчий кросовер Volkswagen Tiguan з цим же двигуном 2.0 TDI, який продемонстрував чудовий результат 4 л/100 км. Трійку лідерів закриває італійський кросовер Alfa Romeo Tonale з дизельним двигуном об'ємом 1,6 л потужністю 130 к.с., який споживав 4,1 л/100 км.

Гібридна ефективність

У категорії повноцінних гібридів однакові лідерські результати у 3,75 л/100 км показали хетчбек Renault Clio на 158 к.с. та компактна Toyota Aygo X. На третій позиції опинився місткий універсал Dacia Jogger Hybrid з показником 4 л/100 км.

Найнижчі цифри витрат пального зафіксували серед плагін-гібридів PHEV, які мають місткість акумуляторів для тривалої їзди на електриці. Перше місце тут виборов кросовер Audi Q3 потужністю 272 к.с. із результатом 3,35 л/100 км. Одразу за ним з мінімальним відривом фінішував новий Geely Starray з показником 3,45 л/100 км. Третю сходинку розділили великий кросовер Skoda Kodiaq та седан Mercedes E 300, які продемонстрували однакові 3,6 л/100 км.

Раніше Новини.LIVE писали, чому витрата палива влітку залежить від кольору авто. Наукові дослідження доводять наявність прямого зв'язку між фарбуванням автомобіля та паливним апетитом двигуна в гарячий сезон.

Яку спільну рису мають автомобілі з найгіршою економією палива. Машини для фанатів швидкості та розкоші закономірно очолюють цей рейтинг.