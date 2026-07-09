Каким брендам моторных масел больше доверяют водители: рейтинг Auto Bild

Какие марки моторных масел выбирают водители: рейтинг
Для бесперебойной работы двигателя моторное масло выполняет три важные функции: смазывает движущиеся детали, удаляет загрязнения и охлаждает металлические компоненты. Без надлежащей защиты силовой агрегат быстро подвергается серьезным повреждениям, которые приведут к дорогостоящему ремонту. Для определения лучших продуктов немецкое издание Auto Bild провело крупный опрос, в котором приняли участие более 40 000 респондентов.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.
Выбор водителей
Современные двигатели обычно требуют смазочных материалов с низкой вязкостью. На рынке по-прежнему есть выбор между синтетическими и минеральными вариантами, однако более дорогие синтетические масла гарантируют значительно более высокую эффективность и длительный срок службы. Опрос помог составить список производителей, которые, по мнению автовладельцев, лучше всего зарекомендовали себя.
- Liqui Moly
- Castrol
- Mobil
- Shell
- Aral
- Total
- Esso
- Agip
- Elf
- Valvoline
Правила замены
Большинство автопроизводителей рекомендуют менять масло каждые 15 000–30 000 км или раз в год. Однако опытные специалисты советуют сократить этот интервал и заменять жидкость максимум каждые 15 000 км.
Закрытая канистра качественного масла сохраняет свои первоначальные свойства в течение 3–5 лет. После вскрытия заводской тары техническую жидкость необходимо использовать в течение 6 месяцев: просроченный продукт теряет защитные характеристики.
Цвет хорошего масла должен быть от желтого до светло-коричневого и без помутнений. Из-за неправильного хранения внутрь канистры может попасть влага, от чего масло становится мутным, а присадки выпадают в осадок в виде хлопьев или геля.
Ранее Новини.LIVE писали о том, почему двигатель автомобиля работает ненормально и теряет масло. Маскировка проблемы вместо профессиональной диагностики неизбежно приводит к критическому износу деталей и катастрофической поломке всего силового агрегата.
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