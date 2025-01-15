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Где мотоциклистам можно законно гонять между полосами на дороге

15 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Как и где законно ездить между полосами на автомобильных дорогах
Мотоциклист едет между полосами. Фото: motorbiscuit.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

С 11 января 2025 года во Франции для борьбы с пробками легализован межполосный трафик (CIF) двухколесного и трехколесного транспорта на дорогах. Таким образом страна присоединяется к Испании и Нидерландам, где подобное движение регулируется уже годами.

Об этом сообщил L'automobiliste.

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Кому это выгодно

Межполосное движение позволяет моторизованным двухколесным и трехколесным транспортным средствам проскальзывать между автомобилями в интенсивном движении. Это особенно полезно во время частых пробок в больших городах. Это сокращает время в пути и для автомобилей, ведь мотоциклы освобождают место в очередях.

Правила движения

Межполосное движение должно соответствовать строгим правилам:

  • Приемлемые зоны. Двигаться между полосами можно на дорогах и автострадах с по крайней мере двумя полосами, разделенными центральной зоной.
  • Максимально разрешенная скорость. 50 км/ч, когда движение медленное; снижается до 30 км/ч, если произошла полная остановка транспорта вследствие затора.
  • Расположение на дороге. Движение разрешено только между двумя крайними левыми полосами.
  • Исключения. Запрет межполосного движения в случае дорожных работ, снега или льда.

Какие штрафы

За нарушение мотоциклистами правил межполосного движения предусмотрены: фиксированный штраф в размере 135 евро и снижение на 3 балла в водительском удостоверении.

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авто пробки автомобиль ПДД правила дорожного движения мотоцикл

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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