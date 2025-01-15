Как и где законно ездить между полосами на автомобильных дорогах

Где мотоциклистам можно законно гонять между полосами на дороге
С 11 января 2025 года во Франции для борьбы с пробками легализован межполосный трафик (CIF) двухколесного и трехколесного транспорта на дорогах. Таким образом страна присоединяется к Испании и Нидерландам, где подобное движение регулируется уже годами.
Об этом сообщил L'automobiliste.
Кому это выгодно
Межполосное движение позволяет моторизованным двухколесным и трехколесным транспортным средствам проскальзывать между автомобилями в интенсивном движении. Это особенно полезно во время частых пробок в больших городах. Это сокращает время в пути и для автомобилей, ведь мотоциклы освобождают место в очередях.
Правила движения
Межполосное движение должно соответствовать строгим правилам:
- Приемлемые зоны. Двигаться между полосами можно на дорогах и автострадах с по крайней мере двумя полосами, разделенными центральной зоной.
- Максимально разрешенная скорость. 50 км/ч, когда движение медленное; снижается до 30 км/ч, если произошла полная остановка транспорта вследствие затора.
- Расположение на дороге. Движение разрешено только между двумя крайними левыми полосами.
- Исключения. Запрет межполосного движения в случае дорожных работ, снега или льда.
Какие штрафы
За нарушение мотоциклистами правил межполосного движения предусмотрены: фиксированный штраф в размере 135 евро и снижение на 3 балла в водительском удостоверении.
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