Як і де законно їздити між смугами на автомобільних дорогах

Мотоцикліст їде між смугами. Фото: motorbiscuit.com

З 11 січня 2025 року у Франції для боротьби з заторами легалізований міжсмуговий трафік (CIF) двоколісного та триколісного транспорту на дорогах. Таким чином країна приєднується до Іспанії та Нідерландів, де подібний рух регулюється вже роками.

Про це повідомив L'automobiliste.

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Кому це вигідно

Міжсмуговий рух дозволяє моторизованим двоколісним та триколісним транспортним засобам прослизати між автомобілями в інтенсивному русі. Це особливо корисно під час частих заторів у великих містах. Це скорочує час у дорозі й для автомобілів, адже мотоцикли звільняють місце в чергах.

Правила руху

Міжсмуговий рух має відповідати суворим правилам:

Відповідні зони. Рухатися між смугами можна на дорогах та автострадах з принаймні двома смугами, розділеними центральною зоною.

Рухатися між смугами можна на дорогах та автострадах з принаймні двома смугами, розділеними центральною зоною. Максимально дозволена швидкість. 50 км/год, коли рух повільний; знижується до 30 км/год, якщо відбулася повна зупинка транспорту внаслідок затору.

50 км/год, коли рух повільний; знижується до 30 км/год, якщо відбулася повна зупинка транспорту внаслідок затору. Розташування на дорозі. Рух дозволений лише між двома крайніми лівими смугами.

Рух дозволений лише між двома крайніми лівими смугами. Винятки. Заборона міжсмугового руху у випадку дорожніх робіт, снігу чи льоду.

Які штрафи

За порушення мотоциклістами правил міжсмугового руху передбачені: фіксований штраф у розмірі 135 євро та зниження на 3 бали у водійському посвідченні.

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