Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Де мотоциклістам можна законно ганяти між смугами на дорозі arrow

Де мотоциклістам можна законно ганяти між смугами на дорозі

15 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Як і де законно їздити між смугами на автомобільних дорогах
Мотоцикліст їде між смугами. Фото: motorbiscuit.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

З 11 січня 2025 року у Франції для боротьби з заторами легалізований міжсмуговий трафік (CIF) двоколісного та триколісного транспорту на дорогах. Таким чином країна приєднується до Іспанії та Нідерландів, де подібний рух регулюється вже роками.

Про це повідомив L'automobiliste.

Читайте також:

Кому це вигідно

Міжсмуговий рух дозволяє моторизованим двоколісним та триколісним транспортним засобам прослизати між автомобілями в інтенсивному русі. Це особливо корисно під час частих заторів у великих містах. Це скорочує час у дорозі й для автомобілів, адже мотоцикли звільняють місце в чергах.

Правила руху

Міжсмуговий рух має відповідати суворим правилам:

  • Відповідні зони. Рухатися між смугами можна на дорогах та автострадах з принаймні двома смугами, розділеними центральною зоною.
  • Максимально дозволена швидкість. 50 км/год, коли рух повільний; знижується до 30 км/год, якщо відбулася повна зупинка транспорту внаслідок затору.
  • Розташування на дорозі. Рух дозволений лише між двома крайніми лівими смугами.
  • Винятки. Заборона міжсмугового руху у випадку дорожніх робіт, снігу чи льоду.

Які штрафи

За порушення мотоциклістами правил міжсмугового руху передбачені: фіксований штраф у розмірі 135 євро та зниження на 3 бали у водійському посвідченні.

Раніше ми писали про неймовірну історію, коли Toyota Tacoma вижила після жахливих пожеж в Лос-Анджелесі. А в Україні Кабмін дозволив водіям покидати місце ДТП та не сповіщати поліцію.

авто затори автомобіль ПДР правила дорожнього руху мотоцикл

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:14 Президент Південної Кореї під арештом — в чому його звинувачують

04:30 Уряд прибрав колізію — які родичі бійців ЗСУ отримають відстрочку

04:08 ЄС знова б'є санкціями по Росії — що невдовзі можуть заборонити

03:26 До "Азова" запрошують будівельників — пропонують високу зарплату

02:52 ХАМАС відновив свої сили — чим це загрожує Ізраїлю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:30 Як 17-річним стати на військовий облік без ТЦК — алгоритм дій

01:32 Чоловік через Telegram інформував про патрулі ТЦК — вирок суду

01:31 Ярмолюк допоміг Брентфорду створити сенсацію в матчі з Ман Сіті

Text

01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

01:25 Переговори щодо миротворців відкрили "вікно Овертона" — Чернєв

05:14 Президент Південної Кореї під арештом — в чому його звинувачують

04:30 Уряд прибрав колізію — які родичі бійців ЗСУ отримають відстрочку

04:08 ЄС знова б'є санкціями по Росії — що невдовзі можуть заборонити

03:26 До "Азова" запрошують будівельників — пропонують високу зарплату

02:52 ХАМАС відновив свої сили — чим це загрожує Ізраїлю

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:30 Як 17-річним стати на військовий облік без ТЦК — алгоритм дій

01:32 Чоловік через Telegram інформував про патрулі ТЦК — вирок суду

01:31 Ярмолюк допоміг Брентфорду створити сенсацію в матчі з Ман Сіті

01:25 Переговори щодо миротворців відкрили "вікно Овертона" — Чернєв

01:00 У Києві лунають сирени — чим РФ атакує столицю

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

Text

01:30 Знизять мобілізаційний вік хоч зараз — нардеп Гончаренко

Text

00:02 Гончаренко повідомив, чи відправляють на передову бійців 50+

14 січня 2025
Text

17:50 Термінова операція НАТО біля Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист пояснив, навіщо поновлювати статус "обмежено придатного"

Text

15:14 ВПО не можуть скористатися єОселею — Андрющенко назвав причину

Text

13:07 Храпчинський назвав вражаючу кількість ударів по РФ за 2024

Text

13:00 Підхід Трампа до війни та атака дронів у РФ — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:25 Демченко назвав, які завдання виконують ворожі ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокоментував ймовірне звільнення міністра енергетики

Text

09:47 Військовий назвав кількість бійців, які служать в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво