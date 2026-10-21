Мотоциклы и автомобили. Фото: Новини.LIVE

Ежедневные поездки по городу все чаще заставляют водителей тщательно подсчитывать свои расходы на транспорт. Современный экономичный мотоцикл или электроскутер становятся отличной альтернативой автомобилям для коротких ежедневных маршрутов. Машины сохраняют универсальность, но требуют значительно больших финансовых вложений. Сравнительный анализ затрат и удобства помогает определить наиболее выгодный вариант для эксплуатации в 2026 году.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвіт.

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Стоимость эксплуатации

Разница в расходах на топливо между различными видами транспорта становится ощутимой уже за первый месяц ежедневных поездок. Например, при пробеге 1000 км автомобиль со средним расходом 7 л/100 км потребляет 70 л бензина. Малокубатурный мотоцикл с расходом 3 л/100 км требует на тот же путь всего 30 л топлива, что дает прямую экономию 40 л бензина.

Электроскутер полностью избавляет от поездок на АЗС, однако требует регулярной оплаты электроэнергии для зарядки аккумулятора. Помимо расходов на электроэнергию, в итоговую смету необходимо обязательно заложить будущую замену аккумуляторного блока, который со временем теряет емкость.

Полный бюджет содержания любого транспорта также включает обязательное страхование, покупку расходных материалов, текущий ремонт и плату за сезонное хранение в зимний период.

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Практичность и безопасность

Компактные габариты двухколесной техники существенно упрощают поиск места для стоянки и маневрирование на узких улицах.

Однако автомобиль остается единственным практичным решением для семейных поездок, перевозки недельного запаса продуктов или перевозки детей. Закрытый салон автомобиля обеспечивает водителю и пассажирам комфортную температуру, защиту от ливня, сильного ветра или мороза в течение всех 365 дней в году.

В то же время покупка мототехники требует обязательных дополнительных расходов на качественный защитный шлем, специальные перчатки, куртку с защитными вставками и прочную обувь. Отсутствие защитного кузова требует от водителя повышенной внимательности, соблюдения дистанции и строгого контроля скорости.

Перед покупкой конкретной модели следует также проверить требования к категории в водительском удостоверении, ведь для различной мощности требуются права категории А1 или А.

Ранее Новини.LIVE писали, почему в последние годы растут продажи мотоциклов в Украине. С 2019 по 2025 год регистрации двухколесной техники выросли почти на 70%, достигнув отметки в 90 тысяч единиц в год.

Также читайте, можно ли завести мотоцикл с помощью автомобильного аккумулятора. Главное соблюдать правильную последовательность действий и учитывать тип аккумулятора.