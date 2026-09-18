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Главная Авто Почему в последние годы растут продажи мотоциклов в Украине

Почему в последние годы растут продажи мотоциклов в Украине

Ua ru
18 сентября 2026 15:45
Двухколесный бум: почему украинцы массово покупают мотоциклы
Мотоциклист. Фото: magnific.com

Стереотип о мотоцикле как исключительно сезонном хобби для выходных дней давно утратил актуальность. Постоянное подорожание топлива и высокая стоимость содержания автомобилей заставляют искать доступные решения. Сегодня рынок мотоциклов в Украине превратился в важную часть повседневной логистики. С 2019 по 2025 год количество регистраций двухколесной техники выросло почти на 70%, достигнув отметки в 90 тысяч единиц в год.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Бюджетный сегмент

Основу отечественного мотопарка составляют новые недорогие мотоциклы китайского и индийского производства, которые покупают прямо из коробки. Модели марок Spark, Musstang, Lifan, Forte, Kovi, Geon и Bajaj становятся реальной альтернативой старому легковому транспорту.

Наибольшим спросом пользуется рабочая техника с объемом двигателя от 125 куб. см до 399 куб. см. Привлекательная цена в пределах 30 000–50 000 гривен позволяет приобрести новый транспорт за средства, накопленные за несколько месяцев.

Основными покупателями таких рабочих лошадок являются жители районных центров и сел в Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Покупка бюджетного мотоцикла позволяет быстро решить транспортный вопрос без больших затрат на регистрацию и дорогое обслуживание.

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Премиальный сегмент

Параллельно в стране существует совершенно другой сегмент импорта (в частности, подержанного) из Европы, Японии и США, где цена техники исчисляется тысячами долларов. Мотоциклы марок Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, BMW, Ducati, KTM и Triumph покупают ради эмоций и отдыха.

Здесь преобладают мощные спортбайки, тяжелые туреры и классические круизеры с двигателями объемом от 400 куб. см до 1000 куб. см и более, а общий объем этого рынка составляет лишь чуть более 10 000 единиц за последние три года. Большинство такой дорогой техники регистрируется в Киеве, а также во Львовской, Киевской и Одесской областях.

В отличие от массового утилитарного транспорта, премиальный сегмент занимает лишь небольшую долю рынка. Однако эта культура активно развивается, объединяя поклонников скоростных поездок, воскресных заездов и тематических клубов выходного дня.

Ранее Новини.LIVE представляли ТОП-12 японских мотоциклов, которые служат вечно. Мотоциклисты, ищущие вариант на долгие годы, составили список моделей, способных преодолевать сотни тысяч километров без серьезных вмешательств.

Также читайте, можно ли завести мотоцикл с помощью автомобильного аккумулятора. Главное соблюдать правильную последовательность действий и учитывать тип аккумулятора.

Украина цены мотоцикл
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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