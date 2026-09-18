Двоколісний бум: чому українці масово купують мотоцикли

Мотоцикліст. Фото: magnific.com

Стереотип про мотоцикл як виключно сезонне хобі для вихідних днів давно втратив актуальність. Постійне подорожчання пального та висока вартість утримання автомобілів змушують шукати доступні рішення. Сьогодні ринок мотоциклів в Україні перетворився на важливу частину щоденної логістики. З 2019 по 2025 рік реєстрації двоколісної техніки зросли майже на 70%, досягнувши позначки у 90 тисяч одиниць на рік.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Бюджетний сегмент

Основу вітчизняного мотопарку формують нові недорогі машини китайського та індійського виробництва, які купують безпосередньо з коробки. Моделі марок Spark, Musstang, Lifan, Forte, Kovi, Geon та Bajaj стають реальною альтернативою старому легковому транспорту.

Найбільший попит має робоча техніка з об'ємом двигуна від 125 куб. см до 399 куб. см. Приваблива ціна в межах 30 000–50 000 гривень дозволяє придбати новий транспорт за кошти, накопичені за кілька місяців.

Головними покупцями таких робочих конячок є мешканці райцентрів та сіл у Рівненській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях. Покупка бюджетного мотоцикла дозволяє швидко розв'язати транспортне питання без великих витрат на реєстрацію та дорогий сервіс.

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Преміальний напрямок

Паралельно в країні існує зовсім інший сегмент імпорту (зокрема, вживаного) з Європи, Японії та США, де ціна техніки вимірюється тисячами доларів. Мотоцикли марок Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Harley-Davidson, BMW, Ducati, KTM та Triumph купують заради емоцій і відпочинку.

Тут переважають потужні спортбайки, важкі турери та класичні крузери з моторами об'ємом від 400 куб. см до 1000 куб. см і більше, а загальний обсяг цього ринку становить лише трохи більш як 10 000 одиниць за останні три роки. Більшість такої дорогої техніки реєструють у Києві, а також у Львівській, Київській та Одеській областях.

На відміну від масового утилітарного транспорту, преміальний сегмент займає лише невелику частку ринку. Проте ця культура активно розвивається, об'єднуючи прихильників швидкісних поїздок, недільних заїздів та тематичні клуби вихідного дня.

Раніше Новини.LIVE представляли ТОП-12 японських мотоциклів, які служать вічно. Мотоциклісти, які шукають варіант на роки, сформували перелік моделей, здатних долати сотні тисяч кілометрів без серйозних втручань.

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