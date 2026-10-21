Мотоцикли та автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Щоденні поїздки містом дедалі частіше змушують водіїв детально підраховувати власні витрати на транспорт. Сучасний економний мотоцикл або електроскутер стають чудовою альтернативою автомобілям для коротких щоденних маршрутів. Автомобілі зберігають універсальність, але вимагають значно більших фінансових вкладень. Порівняльний аналіз витрат і зручності допомагає визначити найвигідніший варіант для експлуатації у 2026 році.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт

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Вартість експлуатації

Різниця у витратах на пальне між різними видами транспорту стає відчутною вже за перший місяць щоденних поїздок. Наприклад, за пробігу 1000 км автомобіль і середньою витратою 7 л/100 км споживає 70 л бензину. Малокубатурний мотоцикл з показником 3 л/100 км вимагає на цей самий шлях лише 30 л пального, що дає пряму економію 40 л бензину.

Електроскутер повністю звільняє від поїздок на АЗС, проте вимагає регулярної оплати електроенергії для заряджання акумулятора. Окрім витрат на розетку, до підсумкового кошторису треба обов'язково закласти майбутню заміну акумуляторного блоку, який з часом втрачає місткість.

Повний бюджет утримання будь-якого транспорту також включає обов'язкове страхування, купівлю витратних матеріалів, поточний ремонт та плату за сезонне зберігання у зимовий період.

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Практичність та безпека

Компактні габарити двоколісної техніки суттєво спрощують пошук місця для стоянки та маневрування на вузьких вулицях.

Проте автомобіль залишається єдиним практичним рішенням для сімейних поїздок, перевезення тижневого запасу продуктів чи транспортування дітей. Закритий салон машини забезпечує водієві та пасажирам комфортну температуру, захист від зливи, сильного вітру чи морозу впродовж усіх 365 днів на рік.

Водночас купівля мототехніки вимагає обов'язкових додаткових витрат на якісний захисний шолом, спеціальні рукавички, куртку з захисними вставками та міцне взуття. Відсутність захисного кузова вимагає від водія підвищеної уважності, дотримання дистанції та суворого контролю швидкості.

Перед купівлею конкретної моделі слід також перевірити вимоги до категорії у посвідченні водія, адже для різної потужності потрібні права категорії А1 або А.

Раніше Новини.LIVE писали, чому останні роки зростають продажі мотоциклів в Україні. З 2019 по 2025 рік реєстрації двоколісної техніки зросли майже на 70%, досягнувши позначки у 90 тисяч одиниць на рік.

Також читайте, чи можна завести мотоцикл за допомогою акумулятора авто. Головне дотримуватися правильної послідовності дій та зважати на тип батареї.