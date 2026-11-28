Мотоцикл Evoke 6061-GT. Фото: Evoke Motorcycles

Сьогодні електричні мотоцикли здатні долати сотні кілометрів на одному заряді завдяки новим акумуляторам та системам керування енергією. А ще наприкінці 2000-х перші серійні моделі на кшталт Zero S долали лише близько 100 км, чого вистачало лише для поїздок на роботу. Сьогодні виробники заявляють про рекорди автономності, хоча на практиці реальний пробіг зазвичай становить 60–70% від паспортних цифр через вагу водія та стиль їзди.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Італійський турист

Італійська компанія Energica обладнала спорт-турер Experia літій-полімерною батареєю на 22,5 кВт-год. Завдяки цьому мотоцикл проїжджає до 420 км у міському циклі та 256 км у змішаному режимі. Швидка зарядка дозволяє поповнити запас енергії з нуля до 80% за 40 хвилин.

Водій може обрати один з чотирьох режимів руху та налаштувати рекуперацію, яка на максимальному рівні допомагає гальмувати на звивистих дорогах. Силова установка потужністю 102 к.с. розганяє байк до 100 км/год за 3,5 секунди. За безпеку відповідають гальма Brembo, система eABS і шини Pirelli Scorpion Trail II.

Потужний круїзер

Гонконзький бренд Evoke створив електричний круїзер 6061-GT, який контролює роботу батареї за допомогою понад сотні бортових датчиків. Такий підхід до керування енергією забезпечує до 495 км пробігу у змішаному циклі.

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Окрім розумної електроніки, велику дальність поїздки гарантує акумулятор з повітряним охолодженням місткістю 29,8 кВт-год. Батарею після повного розряду можна зарядити до 80% лише за пів години. Водночас великий блок живлення збільшив масу мотоцикла до 320 кг.

Попри значну вагу, двигун потужністю близько 120 к.с. прискорює круїзер до 100 км/год за 4,45 секунди. Максимальна швидкість цієї моделі перевищує 230 км/год.

Рекордсмен автономності

Електричний супербайк Verge TS Pro від естонської компанії з фінським корінням одразу вирізняється серед конкурентів заднім колесом без маточини. Електромотор від компанії Donut Lab інженери вбудували прямо в обід колеса. Така конструкція прибирає ланцюги й ремені, тому трансмісія майже не потребує обслуговування.

Головною перевагою моделі стала твердотіла батарея місткістю 20,2 або 33,3 кВт-год. Залежно від версії запас ходу байка становить від 350 до 595 км на одному заряді.

У 2025 році команда підтвердила ці розрахунки під час заїзду для Книги рекордів Гіннеса. Двоє райдерів подолали маршрутом навколо Лондона понад 305 км на версії з молодшою батареєю на 20,2 кВт-год. На фініші в акумуляторі ще залишалося 7% заряду.

Супербайк видає 1000 Нм крутного моменту і розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди. Модель має гальма Brembo, систему ABS та сенсорний екран операційної системи Starmatter OS для точного налаштування подачі потужності.

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