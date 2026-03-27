Электромобили Volkswagen и Hyundai могут внезапно загореться

Электромобиль Cupra Born 2023 года.

Мировые автогиганты Volkswagen и Hyundai объявили об отзыве более 200 000 электромобилей из-за серьезных дефектов в аккумуляторных системах. Владельцы популярных моделей ID и Kona должны явиться в сервисные центры для устранения неисправностей, которые могут привести к пожару. Немецкое Федеральное ведомство по безопасности дорожного движения уже обнародовало данные о критических уязвимостях в программном обеспечении и физических модулях батарей.

Риски Volkswagen

Немецкий концерн отзывает около 100 000 транспортных средств марок Volkswagen и Cupra. Проблема заключается в дефектных модулях тяговых аккумуляторов, вызывающих потерю запаса хода и значительно повышают вероятность возникновения огня. Проверке подлежат автомобили, выпущенные в период с июня 2023 года по август 2024 года.

Под сервисную кампанию попали такие модели как ID.3, ID.5, ID. BUZZ и ID. BUZZ CARGO. Также угроза касается почти 6 000 единиц Cupra Born, произведенных в промежутке с февраля 2022 года по апрель 2024 года. В случае выявления дефектов во время инспекции производитель обещает бесплатно заменить поврежденные модули новыми элементами.

Уязвимость Hyundai

Компания Hyundai инициировала отзыв более 104 000 экземпляров электрической модели Kona. Основной причиной беспокойства стали ошибки в программном обеспечении, которое управляет работой тяговой батареи. Из-за этого сбоя система может не вовремя обнаружить термическую нестабильность аккумулятора, что создает предпосылки для воспламенения во время эксплуатации или зарядки.

Кампания охватывает автомобили, собранные с января 2018 года по июль 2023 года. В отличие от немецких коллег, корейский производитель планирует ограничиться исключительно обновлением софта без замены физических компонентов. Специалисты уверяют, что корректная настройка алгоритмов контроля позволит стабилизировать работу батарейного блока и гарантировать безопасность.

Также читайте:

Новые аккумуляторы удвоят запас хода электромобилей

Наконец определен точный срок службы батарей электромобилей

Глобальный масштаб

Обе сервисные акции имеют мировой статус поэтому касаются всех рынков присутствия брендов. Несвоевременное реагирование на такие сообщения создает потенциальную опасность для пассажиров и пешеходов.

Статистика свидетельствует, что только 30% владельцев обычно откликаются на призывы производителей посетить сервис. Это означает, что на дорогах продолжают курсировать тысячи машин со скрытыми дефектами.