Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Електромобілі Volkswagen та Hyundai можуть раптово загорітися

Електромобілі Volkswagen та Hyundai можуть раптово загорітися

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 07:35
Електромобілі Volkswagen та Hyundai можуть раптово загорітися
Електромобіль Cupra Born 2023 року. Фото: completecar.ie

Світові автогіганти Volkswagen та Hyundai оголосили про відкликання понад 200 000 електромобілів через серйозні дефекти в акумуляторних системах. Власники популярних моделей ID та Kona мають з’явитися до сервісних центрів для усунення несправностей, які можуть призвести до пожежі. Німецьке Федеральне відомство з безпеки дорожнього руху вже оприлюднило дані про критичні вразливості в програмному забезпеченні та фізичних модулях батарей.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Ризики Volkswagen

Німецький концерн відкликає близько 100 000 транспортних засобів марок Volkswagen та Cupra. Проблема полягає у дефектних модулях тягових акумуляторів, що спричиняють втрату запасу ходу та значно підвищують імовірність виникнення вогню. Перевірці підлягають автомобілі, випущені в період з червня 2023 року по серпень 2024 року.

Під сервісну кампанію потрапили такі моделі як ID.3, ID.5, ID. BUZZ та ID. BUZZ CARGO. Також загроза стосується майже 6 000 одиниць Cupra Born, вироблених у проміжку з лютого 2022 року по квітень 2024 року. У разі виявлення дефектів під час інспекції виробник обіцяє безплатно замінити пошкоджені модулі новими елементами.

Вразливість Hyundai

Компанія Hyundai ініціювала відкликання понад 104 000 екземплярів електричної моделі Kona. Основною причиною занепокоєння стали помилки в програмному забезпеченні, яке керує роботою тягової батареї. Через цей збій система може невчасно виявити термічну нестабільність акумулятора, що створює передумови для займання під час експлуатації або заряджання.

Кампанія охоплює автомобілі, зібрані з січня 2018 року по липень 2023 року. На відміну від німецьких колег, корейський виробник планує обмежитися виключно оновленням софту без заміни фізичних компонентів. Фахівці запевняють, що коректне налаштування алгоритмів контролю дозволить стабілізувати роботу батарейного блоку та гарантувати безпеку.

Глобальний масштаб

Обидві сервісні акції мають світовий статус тому стосуються всіх ринків присутності брендів. Несвоєчасне реагування на такі повідомлення створює потенційну небезпеку для пасажирів та пішоходів.

Статистика свідчить про те, що лише 30% власників зазвичай відгукуються на заклики виробників відвідати сервіс. Це означає, що на дорогах продовжують курсувати тисячі машин з прихованими дефектами.

авто електрокари пожежна небезпека автомобіль Volkswagen електромобіль акумулятор Hyundai Cupra
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації