Електромобілі Volkswagen та Hyundai можуть раптово загорітися

Електромобіль Cupra Born 2023 року.

Світові автогіганти Volkswagen та Hyundai оголосили про відкликання понад 200 000 електромобілів через серйозні дефекти в акумуляторних системах. Власники популярних моделей ID та Kona мають з’явитися до сервісних центрів для усунення несправностей, які можуть призвести до пожежі. Німецьке Федеральне відомство з безпеки дорожнього руху вже оприлюднило дані про критичні вразливості в програмному забезпеченні та фізичних модулях батарей.

Ризики Volkswagen

Німецький концерн відкликає близько 100 000 транспортних засобів марок Volkswagen та Cupra. Проблема полягає у дефектних модулях тягових акумуляторів, що спричиняють втрату запасу ходу та значно підвищують імовірність виникнення вогню. Перевірці підлягають автомобілі, випущені в період з червня 2023 року по серпень 2024 року.

Під сервісну кампанію потрапили такі моделі як ID.3, ID.5, ID. BUZZ та ID. BUZZ CARGO. Також загроза стосується майже 6 000 одиниць Cupra Born, вироблених у проміжку з лютого 2022 року по квітень 2024 року. У разі виявлення дефектів під час інспекції виробник обіцяє безплатно замінити пошкоджені модулі новими елементами.

Вразливість Hyundai

Компанія Hyundai ініціювала відкликання понад 104 000 екземплярів електричної моделі Kona. Основною причиною занепокоєння стали помилки в програмному забезпеченні, яке керує роботою тягової батареї. Через цей збій система може невчасно виявити термічну нестабільність акумулятора, що створює передумови для займання під час експлуатації або заряджання.

Кампанія охоплює автомобілі, зібрані з січня 2018 року по липень 2023 року. На відміну від німецьких колег, корейський виробник планує обмежитися виключно оновленням софту без заміни фізичних компонентів. Фахівці запевняють, що коректне налаштування алгоритмів контролю дозволить стабілізувати роботу батарейного блоку та гарантувати безпеку.

Глобальний масштаб

Обидві сервісні акції мають світовий статус тому стосуються всіх ринків присутності брендів. Несвоєчасне реагування на такі повідомлення створює потенційну небезпеку для пасажирів та пішоходів.

Статистика свідчить про те, що лише 30% власників зазвичай відгукуються на заклики виробників відвідати сервіс. Це означає, що на дорогах продовжують курсувати тисячі машин з прихованими дефектами.