Электромобили, ДВС и гибриды: что чаще ломается при большом пробеге

Автомобили с различными силовыми установками. Фото: Новини.LIVE

Большой пробег автомобиля традиционно отпугивает покупателей на вторичном рынке из-за риска дорогостоящего ремонта. Специалисты британской организации New AutoMotive по заказу ассоциации аренды и лизинга BVRLA провели масштабное исследование. Они проанализировали данные 47 400 000 обязательных техосмотров MOT и изучили серьезные поломки автомобилей в период с июля 2024 года по июль 2026 года. Результаты сравнения электрокаров, гибридов и классических моделей с ДВС выявили несколько неожиданных технических закономерностей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

Реклама

Масштабы поломок

Общая первичная статистика показывает, что техосмотр не проходят лишь 13,5% электромобилей, тогда как для бензиновых автомобилей этот показатель составляет 21,4%, а для дизельных достигает 24,1%. Однако такое преимущество объясняется меньшим средним возрастом электромобилей на дорогах.

Если сравнивать автомобили одного и того же возраста, то электрокары получают на 1,6–2,3% больше отрицательных оценок из-за интенсивной эксплуатации в корпоративных автопарках. На свой первый техосмотр в возрасте трех лет электрокары приезжают со средним показателем пробега 43 600 км, тогда как бензиновые варианты преодолевают лишь 33 000 км.

На небольших пробегах от 32 000 до 64 000 км разница между типами приводов практически незаметна. В этом диапазоне тест не проходят 12% электромобилей и 11,7% машин с ДВС.

Читайте также:

Однако после отметки в 97 000 км уровень отказов у электрических моделей стабилизируется на отметке около 16% и дальше практически не растет. Зато у бензиновых и дизельных автомобилей количество дефектов продолжает постоянно увеличиваться.

В возрастной категории от трех до восьми лет при пробеге 145 000–193 000 км техосмотр не проходят 16,5% электромобилей против 22,1% бензиновых и дизельных машин. Это означает, что у электромобилей риск получить отрицательное заключение диагностов на 25% ниже. При пробеге свыше 193 000 км эта доля составляет 16% отказов у электромобилей против 23,5% у моделей с традиционными двигателями.

Лучшие общие показатели в большинстве категорий надежности продемонстрировали гибридные автомобили, которые по качеству обошли как чисто электрические автомобили, так и бензиновые машины.

Слабые места

Слабым местом электромобилей остаются ходовая часть и состояние шин. Износ шин на электромобилях происходит в среднем в 1,8 раза чаще по сравнению с бензиновыми автомобилями из-за большего веса аккумуляторной батареи и высокого мгновенного крутящего момента. Наиболее ярко эта проблема проявляется на автомобилях, созданных на базе обычных бензиновых платформ, таких как Nissan e-NV200, Volkswagen e-Golf и Hyundai Kona Electric. В то же время у моделей, которые изначально разрабатывались как электромобили, таких как BMW i3, Kia Niro EV или Hyundai Ioniq Electric, уровень износа шин значительно ниже.

Вторая специфическая проблема касается тормозов. Благодаря системе рекуперации электромобили с большим пробегом изнашивают тормозные диски значительно меньше, чем классические автомобили. Однако на старых электромобилях с небольшим пробегом тормозные диски и суппорты используются редко и без достаточной силы, из-за чего детали покрываются ржавчиной и заклинивают, что приводит к отказу при проверке.

Ранее Новини.LIVE писали, почему небольшой пробег подержанного автомобиля может стать проблемой. Анализ десятков тысяч техосмотров европейского портала Carvago за 2023–2026 годы показывает неожиданную статистику.

Читайте также, почему у поврежденных автомобилей почти всегда подделан пробег. Исследование компании carVertical установило четкую связь между этими двумя явлениями.