Електромобілі, ДВЗ та гібриди: що частіше ламається на великих пробігах

Авто з різними силовими установками. Фото: Новини.LIVE

Великий пробіг автомобіля традиційно лякає покупців на вторинному ринку через ризик дорогого ремонту. Фахівці британської організації New AutoMotive на замовлення асоціації оренди та лізингу BVRLA провели масштабне дослідження. Вони опрацювали дані 47 400 000 обов'язкових техоглядів MOT та вивчали серйозні поломки машин у період з липня 2024 року до липня 2026 року. Результати порівняння електрокарів, гібридів і класичних моделей з ДВЗ виявили декілька несподіваних технічних закономірностей.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Масштаби поломок

Загальна первинна статистика показує, що техогляд провалюють лише 13,5% електромобілів, тоді як для бензинових машин цей показник становить 21,4%, а для дизельних сягає 24,1%. Проте така перевага пояснюється меншим середнім віком електричного транспорту на дорогах.

Якщо порівнювати машини однакового віку, то електрокари отримують на 1,6–2,3% більше негативних оцінок через інтенсивну експлуатацію в корпоративних парках. На свій перший техогляд у віці трьох років електрокари приїжджають з середнім показником 43 600 км пробігу, тоді як бензинові варіанти долають лише 33 000 км.

На малих пробігах від 32 000 до 64 000 км різниця між типами приводів майже непомітна. У цьому діапазоні іспит провалюють 12% електромобілів та 11,7% машин з ДВЗ.

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Однак після позначки 97 000 км рівень відмов у електричних моделей стабілізується на позначці близько 16% і далі практично не зростає. Натомість у бензинових та дизельних авто кількість дефектів продовжує постійно збільшуватися.

У віковій категорії від трьох до восьми років при пробігу 145 000–193 000 км техогляд не проходять 16,5% електрокарів проти 22,1% бензинових і дизельних машин. Це означає, що електричні авто мають на 25% менший ризик отримати негативний висновок діагностів. При пробігу понад 193 000 км ця пропорція становить 16% відмов у електрокарів проти 23,5% у моделей із традиційними моторами.

Найкращі загальні показники у більшості категорій надійності продемонстрували гібридні автомобілі, які обійшли за якістю як чисті електрокари, так і бензинові машини.

Слабкі місця

Слабким місцем електромобілів залишаються ходова частина та стан покришок. Знос шин на електричних машинах трапляються в середньому в 1,8 раза частіше порівняно з бензиновими авто через більшу вагу акумуляторної батареї та високий миттєвий крутний момент. Найсильніше ця проблема проявляється на автомобілях, створених на базі звичайних бензинових платформ, таких як Nissan e-NV200, Volkswagen e-Golf та Hyundai Kona Electric. Водночас у моделей, які від початку розроблялися як електрокари, на кшталт BMW i3, Kia Niro EV чи Hyundai Ioniq Electric, рівень зносу шин суттєво нижчий.

Друга специфічна проблема стосується гальм. Завдяки системі рекуперації електромобілі з великим пробігом зношують гальмівні диски значно менше за класичні машини. Проте на вікових електрокарах з малим пробігом гальмівні диски й супорти застосовуються рідко й без достатньої сили, через що деталі покриваються іржею та клинять, викликаючи відмову під час перевірки.

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