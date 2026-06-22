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Главная Авто Почему у поврежденных автомобилей почти всегда подделан пробег

Почему у поврежденных автомобилей почти всегда подделан пробег

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 06:00
Какая связь между накрученным пробегом и повреждениями авто
Ремонт автомобилей. Фото: stapleysgarage.com

Значительная часть автомобилей на вторичном рынке Украины имеет скрытое прошлое, связанное с различными дорожными происшествиями. Недобросовестные продавцы научились профессионально маскировать следы аварий, используя для восстановления кузова самые дешевые и некачественные неоригинальные запчасти. Для максимального повышения итоговой стоимости транспортного средства перекупщики прибегают к махинациям с показаниями одометров.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на новое исследование компании carVertical, которое выявило четкую связь между историей повреждений автомобиля и фальсификацией данных о его реальном пробеге.

Статистика обмана

Тщательный анализ базы данных транспортных средств в Украине за прошлый год показал, что поврежденные автомобили в 1,2 раза чаще имеют скорректированные показатели пробега. В цифрах эта тенденция выглядит так: около 9% всех поврежденных автомобилей продавались с поддельными показателями на приборной панели. Среди полностью целых аналогов без аварийного прошлого доля выявленного обмана оказалась заметно ниже и зафиксировалась на отметке 7,6%.

Большинство обычных покупателей подсознательно ищут варианты с минимальным пробегом, считая это гарантией идеального технического состояния. Мошенники активно пользуются этой психологической уязвимостью для быстрого получения сверхприбыли.

Если взглянуть на рыночную ситуацию с другой стороны, закономерность становится ещё более очевидной. Среди всех проверенных автомобилей с установленным фактом скрутки пробега в Украине 59,7% имели официальные записи о серьёзных повреждениях. Для сравнения: среди честных транспортных средств с оригинальными показаниями одометра доля поврежденных экземпляров составила 55%.

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Европейский тренд

Подобные тревожные закономерности являются абсолютно типичными не только для Украины, но и для всей территории континентальной Европы. Международная статистика свидетельствует, что во всех проанализированных странах 61% автомобилей с фальсифицированным пробегом ранее подвергались серьезным ударам. При этом среди автомобилей с честными показателями пробега доля пострадавших в ДТП фиксируется на уровне 47,8%. Намеренное занижение реальных показателей эксплуатации при продаже восстановленного после аварии имущества позволяет перекупщикам создать иллюзию свежего и почти нового автомобиля.

Для конечного покупателя двойной обман обычно обходится колоссальными и незапланированными финансовыми затратами уже в первые месяцы владения. Поддельные данные на приборной панели полностью нарушают график обязательного периодического технического обслуживания, мешая своевременно обновить критически важные узлы. Скрытые изношенные компоненты начинают ломаться в самый неподходящий момент, а последствия прежнего кустарного ремонта дешевыми деталями требуют полной переделки всей конструкции.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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