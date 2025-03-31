Почему электромобили также страдают от утечек масла

Ремонт электромобиля. Фото: reuters.com

Одним из аргументов в пользу выбора электромобиля является отсутствие необходимости замены моторного масла. В то же время несколько случаев показывают, что даже современные электрокары сталкиваются с проблемой, вызванной как раз расходом масла. Как так получилось?

Об этом написал Auto Swiat.

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Неприятная поломка

На примере Hyundai Ioniq 5 механики обнаружили, что внезапная утечка масла в компрессоре кондиционера негативно влияет на весь электромобиль. Ведь кондиционер служит не только для охлаждения салона, но и используется для предварительного кондиционирования и охлаждения аккумулятора.

Поломка, связанная с маслом, может привести к утечке хладагента из теплообменника, и в итоге придется не только нести расходы на новый компрессор, но и учитывать то, что транспортное средство будет вынуждено довольно часто останавливаться.

Еще одна неприятность

Неисправность заканчивается визитом в мастерскую. Но сервисных центров, которые занимаются электромобилями, очень мало, что автоматически означает высокую стоимость обслуживания.

Конечно, возможность неисправности нужно учитывать независимо от типа привода, но это не меняет того факта, что электромобили меньше подвергаются риску поломки. К сожалению, когда это случается, обычно речь идет о дорогостоящем ремонте.

Ранее мы писали, как Tesla Илона Маска пострадает от тарифов Трампа. Также сообщалось, что любимый электромобиль украинцев получил существенные обновления.