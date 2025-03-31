Чому електромобілі також потерпають від витоків оливи

Ремонт електромобіля. Фото: reuters.com

Одним з аргументів на користь вибору електромобіля є відсутність необхідності заміни моторної оливи. Водночас кілька випадків показують, що навіть сучасні електрокари стикаються з проблемою, викликаною якраз витратою мастила. Як так вийшло?

Про це написав Auto Swiat.

Читайте також:

Неприємна поломка

На прикладі Hyundai Ioniq 5 механіки виявили, що раптовий витік оливи в компресорі кондиціонера негативно впливає на увесь електромобіль. Адже кондиціонер служить не лише для охолодження салону, але й використовується для попереднього кондиціонування та охолодження акумулятора.

Поломка, пов’язана з оливою, може призвести до витоку холодоагенту з теплообмінника, й, зрештою, доведеться не лише нести витрати на новий компресор, але й враховувати те, що транспортний засіб буде змушений досить часто зупинятися.

Ще одна неприємність

Несправність закінчується візитом в майстерню. Але сервісних центрів, які займаються електромобілями, дуже мало, що автоматично означає високу вартість обслуговування.

Звичайно, можливість несправності потрібно враховувати незалежно від типу приводу, але це не змінює того факту, що електромобілі менше піддаються ризику поломки. На жаль, коли це трапляється, зазвичай йдеться про дорогий ремонт.

Раніше ми писали, як Tesla Ілона Маска постраждає від тарифів Трампа. Також повідомлялося, що улюблений електромобіль українців отримав суттєві оновлення.