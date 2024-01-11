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Электрокар Xiaomi SU7 — новые данные о старте продаж, цене и комплектации

11 января 2024 17:40
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Xiaomi SU7: новые инсайды о цене, доступности и комплектации электрокара
Пока заявления Xiaomi свидетельствуют о том, что электромобиль SU7 останется эксклюзивной моделью для Китая. Фото: Xiaomi
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Xiaomi анонсировала свой первый электрокар SU7 EV в декабре 2023 года, но не раскрыла полные спецификации и цены. В преддверии запуска автомобиля на рынок представители компании открыли немного больше информации.

Об этом сообщила ArenaEV.

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Комплектация

Подтверждено, что только конфигурация SU7 Max будет оснащена системой LIDAR (Light Identification, Detection and Ranging — технология получения и обработки информации об удаленных объектах) для расширенных функций автопилота.

Доступность

Китайское правительство разрешило Xiaomi распространить 14 готовых к продаже единиц. Это означает, что SU7 скоро появится в магазинах и начнутся тест-драйвы.

К сожалению, пока заявления компании свидетельствуют о том, что SU7 останется эксклюзивной моделью для Китая, так как Xiaomi пока не обладает мощностями для производства необходимого количества машин.

Компания также не будет сотрудничать со сторонними производителями, ведь хочет самостоятельно курировать весь процесс — от производства и контроля качества до розничной торговли и послепродажного обслуживания.

Фото: Xiaomi

Цены

Представитель компании Xiaomi отметил, что стоимость электромобиля будет ниже 500 тыс. юаней (65 тыс. евро).

Ранее мы писали, что в Украине появился электрический седан Toyota bZ3, производимый в Китае в кооперации с компанией BYD. Также представляли ТОП-4 лучших подержанных электромобилей Tesla и цены на них в Украине.

Китай
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Xiaomi
цены
електромобиль

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