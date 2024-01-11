Xiaomi SU7: нові інсайди про ціну, доступність та комплектацію електрокара

Поки що заяви Xiaomi свідчать про те, що електромобіль SU7 залишиться ексклюзивною моделлю для Китаю. Фото: Xiaomi

Xiaomi анонсувала свій перший електрокар SU7 EV у грудні 2023 року, але не розкрила повних специфікацій та цін. Напередодні запуску автомобіля на ринок представники компанії відкрили трохи більше інформації.

Про це повідомила ArenaEV.

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Комплектація

Підтверджено, що лише конфігурація SU7 Max буде оснащена системою LIDAR (Light Identification, Detection and Ranging — технологія отримання та обробки інформації про віддалені об'єкти) для розширених функцій автопілота.

Доступність

Китайський уряд дозволив Xiaomi розповсюдити 14 готових до продажу одиниць. Це означає, що SU7 скоро з'явиться в магазинах та почнуться тест-драйви.

На жаль, поки що заяви компанії свідчать про те, що SU7 залишиться ексклюзивною моделлю для Китаю, позаяк Xiaomi поки що не має потужностей для виробництва необхідної кількості машин.

Компанія також не буде співпрацювати зі сторонніми виробниками, адже бажає самостійно супроводжувати весь процес — від виробництва та контролю якості до роздрібної торгівлі та післяпродажного обслуговування.

Фото: Xiaomi

Ціни

Представник компанії Xiaomi зазначив, що вартість електромобіля буде нижчою за 500 тис. юанів (65 тис. євро).

Раніше ми писали, що в Україні з'явився електричний седан Toyota bZ3, який виробляється в Китаї в кооперації з компанією BYD. Також представляли ТОП-4 найкращих вживаних електромобілів Tesla та ціни на них в Україні.