Электрокар или автомобиль с ГБО: на чем выгоднее ездить

Автомобиль с газобаллонным оборудованием на АЗС. Фото: today.ua

Вопрос экономической выгоды между электромобилем и авто с ГБО в Украине в 2026 году приобрел новую актуальность. Расчет стоимости пробега на 100 км демонстрирует, что неоспоримое преимущество электричества сохраняется только при определенных условиях эксплуатации. Реальное состояние рынка заставляет водителей тщательно анализировать доступную инфраструктуру перед покупкой транспортного средства.

Стоимость пробега

Для анализа взят кроссовер со средним потреблением 18 кВт-ч на 100 км и экономную машину на газу с расходом 7 л/100 км. Домашний тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч, тогда как коммерческие скоростные станции предлагают энергию в среднем по 30 грн. Цена литра сжиженного газа (LPG) в начале апреля зафиксировалась на отметке 47,94 грн.

Исключительно домашняя зарядка электрокара позволяет проехать 100 км всего за 77,76 грн, что является абсолютным рекордом экономии. Это в 4,3 раза дешевле использования газа, стоимость которого на то же расстояние достигает 335,58 грн. Такой разрыв в цене делает электромобиль идеальным выбором для владельцев частных домов или паркомест с розетками.

Смешанный режим

Ситуация кардинально меняется в реалистичном сценарии, когда половина энергии покупается дома, а другая часть — на быстрых DC-станциях. В таком случае средняя стоимость 1 кВт-ч возрастает до 17,16 грн, а цена 100 км пути для электромобиля поднимается до 308,88 грн. Преимущество над газовым автомобилем при таких условиях сокращается до символических 26,70 грн.

Многие жители многоэтажек вынуждены пользоваться исключительно публичными сетями из-за отсутствия собственной точки подключения. Для этой категории водителей экономическая целесообразность электрокара почти исчезает, так как расходы становятся сопоставимыми с ГБО.

Здесь уже скорость заправки газом и отсутствие потребности в планировании остановок становятся дополнительными аргументами в пользу газовых двигателей.

