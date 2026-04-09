Електрокар чи автомобіль з ГБО: на чому вигідніше їздити

Автомобіль з газобалонним обладнанням на АЗС. Фото: today.ua

Питання економічної вигоди між електромобілем та авто з ГБО в Україні у 2026 році набуло нової актуальності. Розрахунок вартості пробігу на 100 км демонструє, що беззаперечна перевага електрики зберігається лише за певних умов експлуатації. Реальний стан ринку змушує водіїв ретельніше аналізувати доступну інфраструктуру перед купівлею транспортного засобу.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

Вартість пробігу

Для аналізу взято кросовер з середнім споживанням 18 кВт-год на 100 км та економну машину на газу з витратою 7 л/100 км. Домашній тариф на електроенергію становить 4,32 грн за 1 кВт-год, тоді як комерційні швидкісні станції пропонують енергію в середньому по 30 грн. Ціна літра зрідженого газу (LPG) на початку квітня зафіксувалася на позначці 47,94 грн.

Виключно домашня зарядка електрокара дозволяє проїхати 100 км лише за 77,76 грн, що є абсолютним рекордом економії. Це у 4,3 раза дешевше за використання газу, вартість якого на ту саму відстань сягає 335,58 грн. Такий розрив у ціні робить електромобіль ідеальним вибором для власників приватних будинків або паркомісць з розетками.

Змішаний режим

Ситуація кардинально змінюється у реалістичному сценарії, коли половина енергії купується вдома, а інша частина — на швидких DC-станціях. У такому разі середня вартість 1 кВт-год зростає до 17,16 грн, а ціна 100 км шляху для електромобіля підіймається до 308,88 грн. Перевага над газовим автомобілем за таких умов скорочується до символічних 26,70 грн.

Читайте також:

Багато мешканців багатоповерхівок змушені користуватися виключно публічними мережами через відсутність власної точки підключення. Для цієї категорії водіїв економічна доцільність електрокара майже зникає, позаяк витрати стають зіставними з ГБО.

Тут вже швидкість заправки газом та відсутність потреби в плануванні зупинок стають додатковими аргументами на користь газових двигунів.

