Быстрый тест ПДД о развороте и движении задним ходом - нарушает ли правила водитель

Так можно? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешено ли водителю синего автомобиля развернуться по указанной траектории в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги водитель синего автомобиля попал в ловушку, ведь впереди, согласно дорожным знакам 1.37 "Дорожные работы", 5.32.1 "Тупик" и 7.1.1 "Расстояние до объекта", ждут ремонт дороги, а через 100 метров вообще тупик.

Итак, водитель решил ехать в обратном направлении. Так как дорога достаточно узкая, поэтому он сначала поворачивает налево, затем сдает задним ходом, после чего завершает разворот.

Все эти маневры он выполняет на пешеходном переходе, о чем свидетельствует знак 5.38.1 "Пешеходный переход".

Читаем пункт 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается ... на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке".

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на ... пешеходных переходах".

Таким образом водитель нарушает сразу два правила. Чтобы не получить за это взыскание, он должен проехать вперед от перехода минимум на 10 метров, и уже там выполнять свои маневры.

Правильный ответ № 2

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