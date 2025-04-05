Швидкий тест ПДР про розворот та рух заднім ходом — чи порушує правила водій

Так можна? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водієві синього автомобіля розвернутися за вказаною траєкторію у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій синього автомобіля потрапив у пастку, адже по попереду, згідно з дорожніми знаками 1.37 "Дорожні роботи", 5.32.1 "Тупик" та 7.1.1 "Відстань до об’єкта", чекають ремонт дороги, а за 100 метрів взагалі тупик.

Отже, водій вирішив їхати у зворотному напрямку. Позаяк дорога досить вузька, тому він спочатку повертає ліворуч, потім здає заднім ходом, після чого завершує розворот.

Всі ці маневри він виконує на пішохідному переході, про що свідчить знак 5.38.1 "Пішохідний перехід".

Читаємо пункт 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється … на пішохідних переходах та ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті".

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на ... пішохідних переходах".

Таким чином водій порушує одразу два правила. Щоб не отримати за це стягнення, він має проїхати вперед від переходу щонайменше на 10 метрів, й вже там виконувати свої маневри.

Правильна відповідь № 2

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