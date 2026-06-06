Эксперт предупредил владельцев гибридных авто: финал уже близко

Фрагмент кузова гибрида. Фото: autocar.co.uk

Долгое время гибридные автомобили считались идеальным переходным этапом между двигателями внутреннего сгорания и чистым электрическим приводом. Однако последние исследования рынка заставляют пересмотреть привычные оптимистичные оценки. Известный автомобильный специалист выступил с предупреждением, которое замалчивают ведущие мировые концерны. Существует большая вероятность, что этот тип транспорта исчезнет из автосалонов гораздо быстрее, чем ожидалось ранее.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Lʼautomobiliste.

Новые прогнозы

Во время технологического форума в Пекине китайский эксперт Оуян Мингао озвучил сроки радикальных изменений на мировом рынке. Его аналитические выводы базируются на экологическом и экономическом преимуществе полностью электрических моделей. Специалист отметил, что чистый электромобиль использует возобновляемую зеленую энергию вдвое эффективнее водородного транспорта. По сравнению с двигателями на синтетическом топливе этот показатель выше в четыре раза, что дает электрокарам большое преимущество.

Сегодня гибриды занимают значительную часть каталогов таких автомобильных гигантов, как Geely, BYD, Volkswagen и Stellantis. Они помогают удерживать покупателей, которые пока психологически не готовы к переходу на чистый ток. Однако Оуян Мингао уверен, что 100% электрификация вскоре полностью прекратит любые технологические споры и займет доминирующее положение.

Изменение баланса

Ожидается, что в Китае к 2030 году экологические машины займут более 70% от всех продаж, а к 2040 году этот показатель превысит 80%. Соотношение между электрокарами и подзарядными гибридами изменится с пропорции 7:3 в пользу первых до 9:1.

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Сейчас комбинированные модели демонстрируют хорошие показатели продаж, особенно в Европе. Но несмотря на текущую популярность, экологическая трансформация неизбежно превратит их в очень узкую нишу к 2040 году.

Главными факторами быстрого вытеснения технологии станут постоянное развитие быстрых зарядных сетей, удешевление аккумуляторов и рост доли зеленой генерации. Производителям и водителям придется заранее пересмотреть свои долгосрочные планы покупки машин.

Ранее Новини.LIVE писали, какие подержанные гибридные авто экономнее: японские или европейские. Специалисты известного шведского ViBilagare детально проанализировали репрезентативную выборку из 65 000 популярных автомобилей, выпущенных в течение 2021-2023 годов.

Также читайте, почему стоит купить подзарядный гибрид вместо электромобиля. Электрокары несмотря на преимущества в низких затратах и отсутствии выбросов, имеют ограниченный запас хода, что создает трудности для дальних поездок.