Експерт попередив власників гібридних авто: фінал вже близько

Фрагмент кузова гібрида. Фото: autocar.co.uk

Тривалий час гібридні автомобілі вважалися ідеальним перехідним етапом між двигунами внутрішнього згоряння та чистим електричним приводом. Проте останні дослідження ринку змушують переглянути звичні оптимістичні оцінки. Відомий автомобільний фахівець виступив з попередженням, яке замовчують провідні світові концерни. Існує велика ймовірність, що цей тип транспорту зникне з автосалонів набагато швидше, ніж очікувалося раніше.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Lʼautomobiliste.

Нові прогнози

Під час технологічного форуму в Пекіні китайський експерт Оуян Мінгао озвучив терміни радикальних змін на світовому ринку. Його аналітичні висновки базуються на екологічній та економічній перевазі повністю електричних моделей. Спеціаліст наголосив, що чистий електромобіль використовує відновлювану зелену енергію вдвічі ефективніше за водневий транспорт. Порівняно з двигунами на синтетичному пальному цей показник вищий у чотири рази, що дає електрокарам велику перевагу.

Сьогодні гібриди займають значну частину каталогів таких автомобільних гігантів, як Geely, BYD, Volkswagen та Stellantis. Вони допомагають утримувати покупців, які поки що психологічно не готові до переходу на чистий струм. Проте Оуян Мінгао впевнений, що 100% електрифікація незабаром повністю припинить будь-які технологічні суперечки та посяде домінантне становище.

Зміна балансу

Очікується, що в Китаї до 2030 року екологічні машини займуть понад 70% від усіх продажів, а до 2040 року цей показник перевищить 80%. Співвідношення між електрокарами та підзарядними гібридами зміниться з пропорції 7:3 на користь перших до 9:1.

Читайте також:

Зараз комбіновані моделі демонструють хороші показники продажів, особливо в Європі. Але попри поточну популярність, екологічна трансформація неминуче перетворить їх на дуже вузьку нішу до 2040 року.

Головними чинниками швидкого витіснення технології стануть постійний розвиток швидких зарядних мереж, здешевлення акумуляторів та зростання частки зеленої генерації. Виробникам та водіям доведеться заздалегідь переглянути свої довгострокові плани купівлі машин.

Раніше Новини.LIVE писали, які вживані гібридні авто економніші: японські чи європейські. Фахівці відомого шведського ViBilagare детально проаналізували репрезентативну вибірку з 65 000 популярних автомобілів, випущених протягом 2021–2023 років.

Також читайте, чому варто купити підзарядний гібрид замість електромобіля. Електрокари попри переваги у низьких витратах та відсутності викидів, мають обмежений запас ходу, що створює труднощі для далеких поїздок.