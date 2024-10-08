На какой скорости лучше проезжать ямы и рытвины на дороге — ответ эксперта

Ямы на дорогах. Фото: odessa-life.od.ua

Украинские дороги, особенно грунтовые, становятся настоящим испытанием для автомобилистов из-за наличия ям и выбоин. В условиях такого дорожного покрытия двигаться на скорости свыше 20-30 км/ч тяжело, а во многих случаях и небезопасно.

В каком режиме лучше преодолевать небольшие неровности на хорошей трассе, сообщил Ukr.Media.

Читайте также:

Почему не стоит ускоряться

Ускорение на неровных участках может сгладить эффект прыжков и колебаний автомобиля. Когда машина двигается быстрее, колебания подвески не вступают в резонанс с колебаниями кузова, что позволяет путешествовать более плавно.

Но такой подход имеет свои недостатки. На большой скорости ушибы от неровностей становятся сильнее, и амортизатор не всегда успевает их смягчить. Это может привести к повреждению деталей подвески, таких как рычаги, ступицы и подшипники.

Кроме того, следует учитывать, что водитель, пытаясь проскочить опасные участки на большой скорости, рискует потерей контроля, особенно если внезапно возникнут глубокие ямы.

Именно поэтому эксперты рекомендуют снижать скорость до 50-60 км/ч при движении по неровностям. Такая скорость позволяет избежать сильной нагрузки на автомобиль.

Как обезопасить автомобиль

Часто водителям приходится сталкиваться с дорожными неровностями на скоростях более 100 км/ч, что может привести к серьезным последствиям для автомобиля.

Выходя на дороги, которые с самого начала не поражают хорошим состоянием, лучше сбавить скорость и избегать спешки.

Если вы не готовы к медленной езде, нужно регулярно проверять состояние подвески. В частности, контроль амортизаторов, поворотных кулаков и ступичных подшипников, требующих профилактического обслуживания в соответствии с рекомендациями производителя.

К примеру, ступичные подшипника редко служат более 150 тыс. км. Если их не заменить вовремя, последствия могут быть более серьезными, чем ожидается.

Выбор качественных запчастей также важен. Лучше выбирать оригинальные или известные бренды, чем экономить на дешевых аналогах, которые могут быть ненадежными.

Соблюдение рекомендованной скорости и забота о техническом состоянии автомобиля помогут не только повысить комфорт во время езды, но и снизить затраты на ремонт.

Ранее мы писали, электрокар или авто из ДВС лучше выдерживает влагу осенью. Также механик рассказал о трех вещах, которые нельзя делать с автомобилем осенью.