Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Експерт пояснив, на якій швидкості краще проїжджати ями та вибоїни на дорозі arrow

Експерт пояснив, на якій швидкості краще проїжджати ями та вибоїни на дорозі

8 жовтня 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
На якій швидкості краще проїжджати ями та вибоїни на дорозі — відповідь експерта
Ями на дорогах. Фото: odessa-life.od.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Українські дороги, особливо ґрунтові, стають справжнім випробуванням для автомобілістів через наявність ям та вибоїн. В умовах такого дорожнього покриття рухатися на швидкості понад 20-30 км/год важко, а в багатьох випадках і небезпечно.

У якому режимі краще долати невеликі нерівності на хорошій трасі, повідомив Ukr.Media.

Читайте також:

Чому не варто прискорюватися

Прискорення на нерівних ділянках може згладити ефект від стрибків та коливань автомобіля. Коли машина рухається швидше, коливання підвіски не вступають у резонанс з коливаннями кузова, що дозволяє подорожувати плавніше.

Але такий підхід має свої недоліки. На великій швидкості удари від нерівностей стають сильнішими, й амортизатор не завжди встигає їх пом'якшити. Це може призвести до пошкодження деталей підвіски, таких як важелі, маточини та підшипники.

Крім того, варто враховувати, що водій, намагаючись проскочити небезпечні ділянки на великій швидкості, ризикує втратою контролю, особливо якщо раптово виникнуть глибокі ями. 

Саме тому експерти рекомендують знижувати швидкість до 50-60 км/год під час руху по нерівностях. Така швидкість дозволяє уникнути сильного навантаження на автомобіль. 

Як убезпечити автомобіль

Часто водіям доводиться стикатися з дорожніми нерівностями на швидкостях понад 100 км/год, що може призвести до серйозних наслідків для автомобіля. 

Виходячи на дороги, які з самого початку не вражають хорошим станом, найкраще зменшити швидкість та уникати поспіху.

Якщо ви не готові до повільної їзди, то потрібно регулярно перевіряти стан підвіски. Зокрема контроль амортизаторів, поворотних кулаків та маточинних підшипників, які потребують профілактичного обслуговування відповідно до рекомендацій виробника.

Наприклад, маточинні підшипники рідко служать понад 150 тис. км. Якщо їх не замінити вчасно, наслідки можуть бути серйознішими, ніж очікується.

Вибір якісних запчастин також є важливим. Краще обирати оригінальні або відомі бренди, ніж економити на дешевих аналогах, які можуть бути ненадійними.

Дотримання рекомендованої швидкості та турбота про технічний стан автомобіля допоможуть не лише підвищити комфорт під час їзди, а й зменшити витрати на ремонт.

Раніше ми писали, електрокар чи авто з ДВЗ краще витримує вологу восени.Також механік розповів про три речі, які не можна робити з автомобілем восени.

ремонт дороги авто поради автомобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:52 Крадіжка в київському салоні краси — як суд покарав зловмисницю

08:41 Україна вже отримала від Словаччини боєприпаси, на які збирали понад 4 млн євро

08:30 Як виїхати з України з дружиною з III групою інвалідності — перелік документів

08:29 В Росії "ветерани" війни стануть мерами та губернаторами — ISW дізналися причину

08:24 На 200% за рік — в Україні зросла вартість базового овоча

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

08:14 У Білому домі пояснили важливість участі Байдена в "Рамштайні"

08:12 Камала Гарріс зробила заяву про зустріч із Путіним для перемир'я в Україні

08:02 На Полтавщині чоловік ховався в машині від ТЦК — вирок суду

08:00 Зарплата від 50 тисяч — ТОП-3 найдорожчих вакансій на будівництві в Одесі

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

08:52 Крадіжка в київському салоні краси — як суд покарав зловмисницю

08:41 Україна вже отримала від Словаччини боєприпаси, на які збирали понад 4 млн євро

08:30 Як виїхати з України з дружиною з III групою інвалідності — перелік документів

08:29 В Росії "ветерани" війни стануть мерами та губернаторами — ISW дізналися причину

08:24 На 200% за рік — в Україні зросла вартість базового овоча

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

08:14 У Білому домі пояснили важливість участі Байдена в "Рамштайні"

08:12 Камала Гарріс зробила заяву про зустріч із Путіним для перемир'я в Україні

08:02 На Полтавщині чоловік ховався в машині від ТЦК — вирок суду

08:00 Зарплата від 50 тисяч — ТОП-3 найдорожчих вакансій на будівництві в Одесі

08:00 В Україні реєструють на виплати у 3,6 тис. грн — де можна отримати

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

08:00 План перемоги України та нові правила мобілізації в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

06:55 У Берліні триває наймасштабніший Фестиваль Світла — головні новини Німеччини

7 жовтня 2024
Text

23:59 Петренко повідомив, скільки кандидатів прагнуть потрапити у 3 ОШБр щодня

Text

23:04 Скільки добровольців служить у 3 ОШБр — Петренко назвав цифри

Text

22:16 У Третій штурмовій заявили про найнижчі втрати серед ЗСУ

Text

17:50 Розстріл військових ЗСУ та оновлення даних у ТЦК зі знижкою — ефір Вечір.LIVE

Text

17:49 Корупція голови Хмельницької МСЕК — хто фігурує у справі Тетяни Крупи

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Text

17:08 У Києві відкрили фотовиставку "Небо падає"

Text

16:28 У Азові пояснили, чому ефективність бійця залежить від правильного навчання

Text

16:25 Удар по нафтовому терміналу у Криму — Братчук оцінив масштаби атаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy