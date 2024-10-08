На якій швидкості краще проїжджати ями та вибоїни на дорозі — відповідь експерта

Ями на дорогах. Фото: odessa-life.od.ua

Українські дороги, особливо ґрунтові, стають справжнім випробуванням для автомобілістів через наявність ям та вибоїн. В умовах такого дорожнього покриття рухатися на швидкості понад 20-30 км/год важко, а в багатьох випадках і небезпечно.

У якому режимі краще долати невеликі нерівності на хорошій трасі, повідомив Ukr.Media.

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Чому не варто прискорюватися

Прискорення на нерівних ділянках може згладити ефект від стрибків та коливань автомобіля. Коли машина рухається швидше, коливання підвіски не вступають у резонанс з коливаннями кузова, що дозволяє подорожувати плавніше.

Але такий підхід має свої недоліки. На великій швидкості удари від нерівностей стають сильнішими, й амортизатор не завжди встигає їх пом'якшити. Це може призвести до пошкодження деталей підвіски, таких як важелі, маточини та підшипники.

Крім того, варто враховувати, що водій, намагаючись проскочити небезпечні ділянки на великій швидкості, ризикує втратою контролю, особливо якщо раптово виникнуть глибокі ями.

Саме тому експерти рекомендують знижувати швидкість до 50-60 км/год під час руху по нерівностях. Така швидкість дозволяє уникнути сильного навантаження на автомобіль.

Як убезпечити автомобіль

Часто водіям доводиться стикатися з дорожніми нерівностями на швидкостях понад 100 км/год, що може призвести до серйозних наслідків для автомобіля.

Виходячи на дороги, які з самого початку не вражають хорошим станом, найкраще зменшити швидкість та уникати поспіху.

Якщо ви не готові до повільної їзди, то потрібно регулярно перевіряти стан підвіски. Зокрема контроль амортизаторів, поворотних кулаків та маточинних підшипників, які потребують профілактичного обслуговування відповідно до рекомендацій виробника.

Наприклад, маточинні підшипники рідко служать понад 150 тис. км. Якщо їх не замінити вчасно, наслідки можуть бути серйознішими, ніж очікується.

Вибір якісних запчастин також є важливим. Краще обирати оригінальні або відомі бренди, ніж економити на дешевих аналогах, які можуть бути ненадійними.

Дотримання рекомендованої швидкості та турбота про технічний стан автомобіля допоможуть не лише підвищити комфорт під час їзди, а й зменшити витрати на ремонт.

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