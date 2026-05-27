Экс-президент Ferrari раскритиковал новый электромобиль Luce

Ferrari Luce 2027 модельного года.

Презентация первого в истории полностью электрического суперкара под названием Luce от итальянской марки Ferrari вызвала волну споров среди автомобильных экспертов и поклонников бренда. Наиболее резонансной стала публичная критика со стороны человека, который возглавлял легендарную компанию из Маранелло в течение 23 лет. Бывший президент и генеральный директор Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло не смог скрыть своего огромного разочарования новой моделью. Это даже заставило руководство итальянского автопроизводителя оправдывать смелую концепцию.

Позиция Монтедземоло

Лука Кордеро ди Монтедземоло считается одной из самых влиятельных фигур в современной истории итальянского бренда, так как он работал еще с Энцо Феррари в 1970-х годах и руководил маркой с 1991 по 2014 год. Во время общения с журналистами бывший топ-менеджер сначала пытался воздержаться от комментариев, однако впоследствии откровенно выразил свои эмоции. Он заявил, что действующее руководство серьезно рискует полностью разрушить исторический миф автомобильной легенды. Экс-президент компании с иронией добавил, что разработчикам стоило бы по крайней мере убрать фирменную эмблему с кузова этого транспортного средства.

Известный итальянский политик Карло Календа, который ранее работал вместе с Монтедземоло, поддержал коллегу и назвал новинку эстетическим и технологическим оскорблением для настоящих ценителей марки.

Такая жесткая реакция авторитетных лиц привела к мгновенному падению акций компании на Миланской бирже на 8%, что уменьшило ее рыночную стоимость на 3 700 000 000 евро.

Аргументы разработчиков

Официальные представители проекта в Маранелло отмечают, что заранее ожидали подобной полярности мнений из-за слишком смелого отказа от традиционных визуальных элементов бренда. Конструкторы уверяют, что не пытались скопировать привычные бензиновые модели внутреннего сгорания, а стремились создать революционный продукт для нового поколения покупателей. По мнению авторов концепции, этот шаг является частью обязательной стратегии инноваций.

Сама электрическая часть суперкара Luce вызвала значительно меньше критики. Автомобиль оснастили четырьмя независимыми электромоторами для каждого колеса, которые в специальном режиме Boost выдают совокупную мощность 1050 л.с. Машина способна осуществлять ускорение с 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость электрического купе зафиксирована на отметке 310 км/ч. Заявленный запас хода новинки по европейскому циклу испытаний WLTP составляет до 530 км.

Цена и доступность

Производитель планирует выпускать модель очень ограниченным тиражом. Первые коммерческие поставки заказанных экземпляров частным клиентам начнутся не ранее 2027 года.

Начальная стоимость уникального итальянского электрокара будет стартовать от 550 000 евро за базовое исполнение. Несмотря на бурные споры в прессе, компания надеется найти новую аудиторию среди обеспеченных поклонников экологичных технологий. Однако руководству придется приложить немало усилий, чтобы доказать преданным фанатам способность электрической платформы сохранить фирменную гоночную ДНК бренда.

