Експрезидент Ferrari розкритикував новий електромобіль Luce

Ferrari Luce 2027 модельного року. Фото: Ferrari

Презентація першого в історії повністю електричного суперкара під назвою Luce від італійської марки Ferrari викликала хвилю суперечок серед автомобільних експертів та шанувальників бренду. Найбільш резонансною стала публічна критика з боку людини, яка очолювала легендарну компанію з Маранелло протягом 23 років. Колишній президент та генеральний директор Ferrari Лука Кордеро ді Монтедземоло не зміг приховати свого величезного розчарування новою моделлю. Це навіть змусило керівництво італійського автовиробника виправдовувати сміливу концепцію.

Позиція Монтедземоло

Лука Кордеро ді Монтедземоло вважається однією з найвпливовіших фігур у сучасній історії італійського бренду, позаяк він працював ще з Енцо Феррарі у 1970-х роках і керував маркою з 1991 по 2014 рік. Під час спілкування з журналістами колишній топменеджер спочатку намагався утриматися від коментарів, проте згодом відверто висловив свої емоції. Він заявив, що чинне керівництво серйозно ризикує повністю зруйнувати історичний міф автомобільної легенди. Експрезидент компанії з іронією додав, що розробникам варто було б принаймні прибрати фірмову емблему з кузова цього транспортного засобу.

Відомий італійський політик Карло Календа, який раніше працював разом з Монтедземоло, підтримав колегу та назвав новинку естетичною та технологічною образою для справжніх поціновувачів марки.

Така жорстка реакція авторитетних осіб призвела до миттєвого падіння акцій компанії на Міланській біржі на 8%, що зменшило її ринкову вартість на 3 700 000 000 євро.

Аргументи розробників

Офіційні представники проєкту в Маранелло зазначають, що заздалегідь очікували подібної полярності думок через надто сміливу відмову від традиційних візуальних елементів бренду. Конструктори запевняють, що не намагалися скопіювати звичні бензинові моделі внутрішнього згоряння, а прагнули створити революційний продукт для нового покоління покупців. На думку авторів концепції, цей крок є частиною обов'язкової стратегії інновацій.

Сама електрична частина суперкара Luce викликала значно менше критики. Автомобіль оснастили чотирма незалежними електромоторами для кожного колеса, які у спеціальному режимі Boost видають сукупну потужність 1050 к.с. Машина здатна здійснювати прискорення з 0 до 100 км/год за 2,5 секунди. Максимальна швидкість електричного купе зафіксована на позначці 310 км/год. Заявлений запас ходу новинки за європейським циклом випробувань WLTP становить до 530 км.

Ціна та доступність

Виробник планує випускати модель дуже обмеженим тиражем. Перші комерційні поставки замовлених екземплярів приватним клієнтам розпочнуться не раніше 2027 року.

Початкова вартість унікального італійського електрокара стартуватиме від 550 000 євро за базове виконання. Попри бурхливі суперечки в пресі, компанія сподівається знайти нову аудиторію серед забезпечених шанувальників екологічних технологій. Проте керівництву доведеться докласти чимало зусиль, щоб довести відданим фанатам спроможність електричної платформи зберегти фірмову перегонову ДНК бренду.

