Турбодвигатель 1.6 T-GDI от Hyundai и Kia: слабые места и ресурс

Турбодвигатель 1.6 T-GDI. Фото: Hyundai/Kia

Бензиновый турбодвигатель 1.6 T-GDI серии Gamma стал одним из самых популярных силовых агрегатов корейского автоконцерна. Водители часто выбирают этот двигатель за хорошую динамику и умеренный расход топлива на трассе. В то же время турбированные двигатели Hyundai/Kia этого семейства имеют несколько характерных особенностей, требующих регулярного внимания при эксплуатации. Знание потенциальных слабых мест помогает избежать дорогостоящих ремонтов на больших пробегах.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autokult.

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Характерные проблемы

Основной жалобой владельцев автомобилей с этим двигателем остается постепенное увеличение расхода масла после 100 000 км пробега.

Главной причиной износа поршневых колец и стенок цилиндров является разбавление масла бензином. Бензин попадает в картер при частых поездках на короткие расстояния без надлежащего прогрева силового агрегата. Высокий расход масла со временем перегружает и выводит из строя катализатор или сажевый фильтр GPF.

Система зажигания также требует регулярной проверки, ведь изношенные свечи или катушки вызывают пропуски зажигания и неровную работу двигателя.

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Кроме того, турбина скомпонована вместе с выпускным коллектором, что затрудняет и удорожает ее полную замену.

Правила обслуживания

Для сохранения ресурса турбомотора специалисты рекомендуют сократить интервал замены масла до 7 000–8 000 км. Это позволяет уменьшить негативное воздействие разбавленного топливом состава на поршневую группу. Также важно менять свечи зажигания каждые 75 000 км пробега для стабильного образования искры.

Владельцам автомобилей с фильтром GPF стоит периодически выезжать на трассу для автоматической очистки системы. Длительная поездка со скоростью свыше 80 км/ч помогает выжечь накопившуюся сажу без посещения сервиса.

Соблюдение этих простых правил позволяет двигателю спокойно преодолевать отметку в 200 000 км без капитального ремонта.

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