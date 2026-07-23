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Главная Авто Двигатели 1.6 л на автомобилях Kia и Hyundai: какие из них надежнее

Двигатели 1.6 л на автомобилях Kia и Hyundai: какие из них надежнее

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 15:45
Двигатели 1.6 л от Hyundai и Kia: какие варианты надежнее
Двигатель 1.6 GDI (G4FD). Фото: Kia

Бензиновые двигатели объемом 1,6 л стали залогом успеха большинства моделей Hyundai и Kia. На этих силовых агрегатах с конвейера сходят популярные кроссоверы Sportage и Tucson, а также компактные Ceed, i30 и K4. Однако линейка включает атмосферные модификации, турбоверсии и несколько поколений гибридных систем, которые существенно различаются по своей долговечности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

Атмосферный GDI

Атмосферный двигатель 1.6 GDI с прямым впрыском топлива способен преодолевать более 250 000 км. Главной проблемой ранних версий 2010–2014 годов выпуска был износ шатунных вкладышей из-за редкой замены масла. В более поздних экземплярах этот недостаток устранили, однако из-за особенностей прямого впрыска на впускных клапанах со временем образуется нагар, который требует очистки каждые 100 000 км.

Турбированный вариант 1.6 T-GDI обеспечивает отличную динамику, но требует повышенного внимания к обслуживанию. На подержанных машинах часто встречаются утечки масла возле турбины и сбои клапана вентиляции бака. В версиях после 2020 года установлен бензиновый сажевый фильтр, который быстро забивается при езде исключительно по городу. Роботизированная коробка 7DCT в паре с этим двигателем часто требует замены сцепления уже через 100 000 км.

Гибридные системы

Старший атмосферный гибрид 1.6 GDI HEV считается одним из самых надежных в линейке концерна. Поскольку автомобиль трогается с места с помощью электродвигателя, коробка с двойным сцеплением работает без перегрева и выдерживает до 300 000 км на оригинальных деталях. Сам двигатель реже работает под пиковой нагрузкой, поэтому в нем скапливается меньше нагара.

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Современный турбогибрид 1.6 T-GDI работает с классической 6-ступенчатой коробкой-автоматом, что полностью снимает вопрос износа сцепления. Однако во время коротких зимних поездок двигатель не успевает прогреться, из-за чего несгоревший бензин попадает в картер и разбавляет моторное масло. Чтобы защитить двигатель от износа, масло в таком гибриде нужно менять каждые 8000–10 000 км.

Выбор версии

Для ежедневных городских пробок лучше всего подходит атмосферный гибрид 1.6 GDI HEV, который потребляет минимум топлива и не имеет проблем с сажевым фильтром. Для спокойной езды при умеренном бюджете подойдет обычный атмосферный двигатель GDI при условии частой замены масла.

Водителям, регулярно выезжающим на трассу, лучше подойдет турбированный 1.6 T-GDI, у которого сажевый фильтр сможет самостоятельно очищаться во время скоростного движения.

Независимо от выбранной версии, трансмиссионное масло в коробке передач следует менять каждые 60 000 км.

Ранее Новини.LIVE писали, автомобили какого бренда надежнее: Kia или Hyundai. Насколько действительно качество автомобилей брендов, принадлежащих одной компании, сильно отличается.

Также читайте, каких подержанных Hyundai и Kia стоит избегать. Владельцы этих машин столкнулись с неисправностями двигателей и трансмиссий, что привело к дорогостоящим ремонтам.

авто автомобиль Мотор двигатель Kia Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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